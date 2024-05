Unicaja 24/25: apuesta decidida por la continuidad

Leyendo estos días algunas informaciones en torno al Unicaja (sobre todo en medios digitales) parecería que el proyecto verde va a cambiar por completo de cara a la próxima temporada. Pero va a ser que no. Es más, se avecina otro verano con mínimos cambios en la plantilla verde y morada, igual que el pasado. Al menos ese es el objetivo que se han marcado los rectores del club y sobre lo que se lleva trabajando ya varias semanas en los despachos de Los Guindos.

Sabemos oficialmente que Tyson Pérez está fichado. Y pocas caras nuevas más van a llegar a Málaga, si se cierran con éxito las conversaciones abiertas para renovar a varios de los 5 jugadores que acaban contrato este próximo 30 de junio (Jonathan Barreiro, Melvin Ejim, Will Thomas, Yankuba Sima y Augusto Lima) y no hay «fugas» de jugadores con contrato a otros equipos, previo pago de sus cláusulas de rescisión, al estilo Darío Brizuela-Barça.

9 jugadores con contrato

Sin contar a los ahora cedidos Mario Saint-Supéry (Tizona Burgos) y Yannick Nzosa (Movistar Estudiantes), la situación contractual de la plantilla del Unicaja para la temporada 24/25 es que hay ya 9 jugadores con contrato en vigor: Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyson Carter, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Kameron Taylor, Dylan Osetkowski, David Kravish y Tyson Pérez (fichado del MoraBanc Andorra). El Unicaja no va a ejecutar cláusula de corte con ninguno de los 9 este próximo verano, por lo que cuenta con ellos oficialmente para su proyecto de la próxima campaña.

Otra cosa es que alguno de ellos sea el que se quiere ir. Como todo el mundo sabe, Dylan Osetkowski está en la agenda de algunos clubes de la Euroliga y su salida podría darse siempre y cuando el equipo que lo quiera abone al Unicaja el casi millón de euros de su cláusula de rescisión. Lo mismo ocurre con Tyson Carter, el otro de esos 9 cajistas con contrato para la 24/25 que podría encontrar acomodo en un equipo de la máxima competición del baloncesto continental.

Dylan Osetkowski / Álex Zea

En ese hipotético caso, al igual que con Osetkowski o cualquier otro jugador, deberá ser pagando íntegra su cláusula de rescisión, porque el Unicaja no va a negociar la salida de ninguno de sus 9 jugadores con contrato. Y es que hay una cosa clara y que no admite debate: el que quiera «pescar» en Málaga este próximo mercado estival deberá rascarse el bolsillo, sacar la billetera y pagar hasta el último céntimo de euro de la cláusula del jugador en cuestión, igual que hizo el verano pasado el Barça para llevarse a Darío Brizuela.

Rueda de Prensa despedida Darío Brizuela / La Opinión

5 jugadores con los que hay que negociar

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, dijo públicamente este martes en el programa Zona Verde de 101 TV que el objetivo del club es que sigan todos o casi todos la próxima temporada: «Bastante ruido tenemos ya con lo de Dylan, en radios, periódicos, webs. Curiosamente, hablaron de nuestros jugadores en un intento de desestabilizar antes de la Final Four. Nosotros tenemos claro que esta plantilla, y lo he dicho por activa y por pasiva, hay que intentar que sigan la mayor parte de ellos. Y en eso estamos centrados. Lo que sí hay que trabajar es que estas situaciones no afecten al vestuario, no afecten a Dylan ni a fulanito al día siguiente. A mí nadie me ha llamado para preguntarme cuál es la cláusula de Dylan. ¿Puede haber interés? Evidentemente los clubes tienen que preguntar, yo tengo que preguntar situaciones de jugadores de cara al futuro. No va a haber muchos cambios, pero van a seguir saliendo este tipo de cosas. Tiraría un año para atrás y me acuerdo que se decía que Alberto Díaz se iba al Real Madrid. ¿En cuántos sitios salió? Yo pediría disculpas a mis oyentes o lectores. Estábamos muy sorprendidos por todo lo que salía. Estamos muy acostumbrados a que curiosamente con el Unicaja, hay tres o cuatro agencias poderosas que se quitan jugadores entre ellos y que utilizan periodistas para su beneficio y al revés. En este juego nos toca estar en medio porque estamos arriba, solo pido que a los jugadores les afecte lo menos posible. Nuestro objetivo es que continúen la mayor cantidad de jugadores de esta plantilla», aseguró.

Melvin Ejim, en un entrenamiento con el Unicaja. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Si nos atenemos a los 5 que tiene que renovar, aquí ya surgen algunas dudas más. La entrada ya segura de Tyson Pérez, por ejemplo, parece que puede ser un cambio de cromo por Melvin Ejim o por Will Thomas. Parece complicado, por no decir que imposible, que renueven los 2, habiendo fichado al ala-pívot dominicano y con Dylan Osetkowski, mientras no se vaya, también entre los jugadores del próximo proyecto verde 24/25. Es inviable que en la próxima plantilla haya 4 ala-pívots, por lo que lo normal sería que o Ejim o Thomas dejaran un hueco para Tyson Pérez. ¿Si definitivamente se va Dylan Osetkowski? Pues entonces el club acudirá al mercado para buscar otro jugador de un perfil más determinante para esa posición.

¿Sima? ¿Lima?

Las mismas dudas hay con la posición de «5». Solo David Kravish tiene contrato en vigor. ¿Renovarán Sima y Lima? Pues esta pregunta es posible que solo tenga una respuesta real cuando acabe el play off por el título. Dentro de los mínimos cambios de los que habla el club para su próxima plantilla, el puesto de pívot es uno de los que sí entra en la ecuación de los que se pueden retocar para buscar un salto de calidad. Parece complicado que sigan Sima y Lima en el próximo proyecto, pero también parece casi imposible que no renueve al menos uno de los dos. No hay que descartar, desde luego, una cara nueva para la «pintura». Pero la idea es que solo venga un refuerzo. ¿Olek Balcerowski?...

Lima y Sima, en una sesión de entrenamiento en el Carpena. / UNICAJABFOTOPRESS/R.POZO

¿Barreiro?

Por lo que se refiere a Jonathan Barreiro, el otro jugador que acaba contrato este próximo verano, su continuidad parece la más cercana de los 5 que aún no han renovado. El Unicaja e Ibon Navarro cuentan con él y salvo giro radical parece muy probable que siga vistiendo de verde y morado la próxima temporada. Es un cupo de calidad y tiene un rol perfectamente asumido e importante en la rotación de Ibon Navarro. Llegar a un acuerdo entre las dos partes no debe ser un problema. Además, siempre quedará la opción de tanteo para retenerle... pero todo apunta a que no va a ser necesario.

Barreiro. uno de los que están cerca de renovar. / ACBPhoto

