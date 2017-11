Las claves del sorteo del Mundial de Rusia 2018

El sorteo del Mundial de Rusia 2018 es una de las citas más esperadas por todo el mundo del fútbol. Un total de 32 selecciones clasificadas sabrán este viernes, desde las 4 de la tarde (horario peninsular), sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. España, que no es cabeza de serie, está ubicada en el bombo 2 del sorteo. El Mundial de Rusia 2018 comienza el 14 de junio, con el partido inaugural en el Estadio Luzhniki de Moscú, y concluye el 15 de julio, con la final en ese mismo escenario.



Los bombos del sorteo del Mundial de Rusia 2018



¿Por qué España no es cabeza de serie en el sorteo?

¿En qué lugar se celebrará el sorteo del Mundial de Rusia 2018?



¿Dónde se podrá ver el sorteo del Mundial?

Gary Lineker y Maria Komandnaya, presentadores del sorteo del Mundial de Rusia. REUTERS - INSTAGRAM

¿Quiénes ejercerán de ´manos inocentes´ en el sorteo del Mundial de Rusia 2018?

Las fechas más destacadas del calendario del Mundial de Rusia 2018



Las sedes del Mundial de Rusia 2018

Las selecciones clasificadas para el Mundial de Rusia 2018 están agrupadas en cuatro bombos, como se ilustra a continuación. Los equipos ubicados en el primero son los cabezas de serie del sorteo:La selección española no forma parte del primer bombo el que incluye a los cabezas de serie del sorteo del Mundial de Rusia 2018, ya que, además de la anfitriona, los otros siete equipos están por delante en la clasificación de la FIFA. Alemania (1631 puntos) es la actual campeona del mundo y junto a ella estarán Brasil (1619), Portugal (1446), Argentina (1445), Bélgica (1333), Polonia (1323) y Francia (1226). La principal regla del sorteo es que no pueden coincidir en un mismo grupo dos equipos de la misma confederación salvo los europeos.El Palacio del Kremlin, construido en 1961, será el lugar en el que se celebre el sorteo. Es, además, residencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuya presencia al sorteo aún no ha sido confirmada. El Partido Comunista de la Unión Soviética desarrollaba allí sus congresos, al igual que el Soviet Supremo, los órganos legislativos de cada una de las repúblicas que componían la URSS hasta su disolución en 1991. Es el primer Mundial que tiene lugar en Rusia, un país que trata de dar un nuevo impulso a su liga de fútbol y a su selección con la aportación de fondos estatales y de grandes patrocinadores ligados a la producción de gas y petróleo.Teledeporte y Eurosport serán los canales que transmitan en directo el sorteo de Rusia 2018. Comenzará a las 16 horas y sus presentadores serán el exfutbolista inglés Gary Lineker y la periodista deportiva Maria Komandnaya, considerada uno de los rostros más populares de Rusia.Algunas de las grandes leyendas del fútbol internacional serán las encargadas de extraer las bolas de los bombos en el sorteo. España se verá representada por Carles Puyol, campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Otros de los invitados al sorteo son Maradona, Cafú, Laurent Blanc, Fabio Cannavaro, Diego Forlán, Gordon Banks -campeón del mundo con Inglaterra en 1966- y Nikita Simonyan, exinternacional de la selección de la URSS en la década de los 50 y los 60.Partido inaugural del Mundial: el jueves 14 de junio, en el estadio Luzhniki de Moscú.Fase grupos: del jueves 14 de junio al jueves 28 de junio.Octavos: del sábado 30 de junio al martes 3 de julio.Cuartos: el viernes 6 de julio y sábado 7 de julio.Semifinales: el martes 10 de julio y el miércoles 11 de julio.Consolación: el sábado 14 de julio.Final: en 15 de julio, en el Estadio Luzhniki de Moscú.El Mundial de Rusia se disputará en las siguientes ciudades: Ekaterimburgo (Ekaterimburgo Arena), Kaliningrado (Estadio de Kaliningrado), Kazán (Kazán Arena), Moscú (Luzhniki Stadium), Nizhni Nóvgorod (Nizhni Nóvgorod Stadium), Rostov del Don (Rostov Arena), San Petersburgo (San Petersburg Stadium), Samara (Samara Arena), Saransk (Mordovia Arena), Sochi (Fisht Stadium) y Volgogrado (Volgogrado Arena).