Plaza: "No es tiempo de guardería, es tiempo de play off"

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, pidió "más intensidad y dureza" a sus hombres para el partido del martes en Málaga, donde el equipo malagueño se jugará su futuro en la ACB tras caer este domingo por la tarde en el primer envite de la serie de cuartos ante el Baskonia.

"Hemos estado más gente y con más deseo porque veníamos de una serie de partidos en los que no jugamos al nivel deseado. Hemos perdido porque Baskonia ha sido mejor, pero no por desidia de nadie. Espero que más jugadores se unan a la causa el martes. Estoy más tranquilo que el jueves en Badalona. Y me da esperanzas a que el martes, y con la gente allí encima, podamos empatar. Para jugar play off hay que jugar más duros, más intensos. Nos ha costado. Hubo un desequilibrio por las faltas al principio. No es tiempo de guardería, es tiempo de play off. Y hay que ser duros. Ellos han hecho faltas al principio y pusieron el nivel", explicó el entrenador verde.

Plaza habló sobre el partido y del pobre porcentaje de tiros (28% en tiros de tres y 53% en tiros de dos). "Los parciales se generan por talento, mala fortuna o mala defensa. Hemos fallado tiros cómodos, con malos porcentaje de tres, por debajo del 30%, pero muchos tiros han estado bien tirados. No podemos permitir que un mal tiro nos lleve a una mala defensa. Entre nuestros buenos tiros fallados y sus canastas con suerte se han generado parciales. Hemos reboteado mal en defensa y ataque y hemos de solucionarlo si queremos tener opciones el martes", continuó el catalán.

"Siempre hemos dicho y me han parecido mal los entrenadores que se acuerdan de lo que no existe para justificar una derrota. El play off es a tres y hemos de adaptarnos. Los que sabemos de balonesto nos gustaría hacer un play off a siete, pero no hay que llorar sino adaptarse. Hay jugadores que han de someterse a esa presión. Pero no hemos tenido pérdidas, menos de 10. Si en algo se ha producido la tensión es por errores de jugadores que se mueven en 35% en tiros. Los jugadoers con más experiencia, que son más caros, son los que suelen lidiar mejor en estas situaciones", prosiguió el coach verde.

A pesar de la derrota por 17 puntos de diferencia, Plaza quier hacer borrón y cuenta nueva. "Vamos 1-0 y vemos resultados en otras Ligas que pierden por 40 en un play off pero no significa más. La eliminatoria va 1-0 y a ver cómo nos ajustamos y es tiempo de apretar y de ajustar. Y ya sacaremos conclusiones. El martes es tiempo de venir con la camiseta y la bufanda. Y la gente sabia de Málaga lo hará", finalizó.