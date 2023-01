Juanma Moreno sigue destacando en sus discursos las posibilidades libres de ataduras que la mayoría absoluta le garantiza a un Gobierno andaluz como el suyo. Incluso, lo hace con mensajes que, sin mencionar a Vox, pueden remitir a las críticas al partido de Santiago Abascal que ha venido deslizando en las últimas horas o al Ejecutivo progresista de Pedro Sánchez. Durante la intervención que protagonizó este viernes en Antequera, el presidente de la Junta de Andalucía se jactó de liderar "un Gobierno estable y sin influencias de ningún tipo de populismos".

Es más, el barón andaluz del PP destacó "la estabilidad política e institucional" de la comunidad como una de las bazas que atrae a inversores internacionales, durante la inauguración en Antequera de la nueva fábrica de la multinacional finlandesa Lumon.

Moreno insistió en que su Ejecutivo autonómico cuenta con "una hoja de ruta marcada, que tiene un objetivo muy claro: hacer avanzar Andalucía a través de grupos industriales como Lumon".

"El camino es colaborar entre todos y, de una manera especial, con la iniciativa privada, a quienes hay que ponérselo lo más fácil posible para que grandes proyectos puedan recalar en Andalucía", enfatizó.

El presidente andaluz proclamó que "30 años después de confiar en Andalucía para expandirse y abrir sede en Málaga, Lumon redobla su apuesta a lo grande por nuestra tierra".

"Hoy inaugura esta imponente fábrica en Antequera, la tercera del grupo tras las de Finlandia y Canadá, hoy es un día muy importante para Antequera y para Andalucía porque sumamos un activo industrial de primer nivel en un sector con un margen de crecimiento muy destacado en todo el mundo", añadió.

Las instalaciones de Lumon generarán, según recordó el propio Moreno, "un centenar de empleos directos y 200 indirectos", y lo hará de un modo por el que también se beneficiarán de su actividad los productores locales de vidrio y aluminio "que también existen por aquí".

Juanma y el inglés

El presidente del Gobierno andaluz y del PP regional comenzó hablando en inglés una visita a Antequera a la que llegó procedente de otro acto anterior, de índole sanitaria, celebrado en Granada. "Welcome to Andalucía, is your house", le dijo a su llegada Juanma Moreno al presidente y fundador de Lumon, Tapani Kinnunen, cuando lo saludó en los aledaños de las nuevas instalaciones antequeranas de Lumon.

Luego, cuando su intervención puso el colofón al acto de inauguración, Moreno volvió a dirigirse a otro mandamás del gigante finlandés del acristalamiento con una mezcla de castellano e inglés, de la que por momentos parecía emanar alguna oración en 'spanglish': "Jussi, veo que cada vez hablas mejor en español, good spanish", aseguró al citar la presencia en la fábrica del CEO de la multinacional finlandesa, Jussi Kinnunen.

Y ahí no se quedaron los guiños de Moreno a los directivos de Lumon, a los que se refirió en su discurso como "nuestros amigos finlandeses". El presidente andaluz se atrevió, incluso, a hablar como los finlandeses: "Me han puesto aquí hasta alguna palabra (en finlandés): tervetuloa, que creo que es bienvenido si lo he dicho bien", comentó con un aire distendido mientras leía su discurso.

Sus pinitos en inglés se recrearon en los albores de su intervención, incluso, en nuevas proclamas de bienvenida que ensalzaron a la ciudad antequerana por la que ha apostado la empresa fiinlandesa: "Welcome the best city of the world, Antequera, esto último le ha gustado mucho a Manolo", llegó a decir con coletilla incluida para el regidor del PP en la Ciudad del Torcal, Manuel Barón.