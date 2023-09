La Axarquía debe esperar al menos tres años para tener una desaladora

Al menos tres años tendrá que esperar la comarca de la Axarquía para disponer de una desaladora que garantice el abastecimiento de agua en cualquier época del año. Así se desprende de las primeras reuniones del grupo técnico de trabajo en el que participan desde el pasado mes de julio representantes del Gobierno central y de la Junta de Andalucía. La futura instalación, para la que el Estado ha reservado una cuantía de 100 millones de euros y para la que se buscan terrenos aptos con el consenso de la administración autonómica, será materia de debate hoy miércoles en el pleno de la Diputación de Málaga.

El grupo del PSOE en el ente provincial elevó ayer de urgencia una moción, mediante la que se solicita a la Junta que resuelva «cuanto antes» la licitación de la concesión para construir una desaladora en la comarca de la Axarquía. El diputado provincial socialista José Juan Jiménez indicaba en rueda de prensa que en julio de 2022 ya se iniciaban los trámites, por parte de la comunidad autónoma, para dicha concesión de aguas desalinizadas para el riego y abastecimiento a los municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía.

En ese momento, el propio Jiménez era presidente de la Mancomunidad de Municipios de la comarca axárquica. «La licitación tenía que haber estado resuelta en octubre», matizaba el ahora diputado. Y agrega que en junio pasado, a las puertas de las elecciones generales, el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, visitaba la comarca oriental para asegurar que la concesión se iba a resolver «de forma inminente. Estamos prácticamente en octubre del año 23 y no se ha resuelto la licitación, sigue pendiente», alega Jiménez.

Jiménez se refería a que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa «una cantidad económica muy importante para la construcción de una desaladora, ésta o cualquier otra que la Junta de Andalucía, que es la competente, crea necesario realizar». Así criticaba también la falta de capacidad de la propia Junta «en resolver la licitación. Llevamos más de un año de retraso y la comarca no se lo puede permitir, no sé qué estamos esperando, puede que estemos esperando a que llueva, pero también es posible que no llueva y el resultado será nefasto».

En respuesta a esta petición, elevada por el PSOE mediante moción urgente, la portavoz del equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga, Ana Carmen Mata, subrayó ayer que el Gobierno de Sánchez ha tenido cinco años para avanzar en el proyecto de la desaladora de la Axarquía, declarada de Interés General del Estado, y «no ha movido ni un dedo».

En este sentido, Mata lamentó que la «única acción» del Ejecutivo liderado por los socialistas en este sentido «ha sido un oportuno anuncio electoral, realizado el mismo día que arrancaba la campaña de las municipales. Y, sobre todo, echar balones fuera para tratar de tapar la incompetencia y la falta de interés por parte del Ejecutivo».

«El Gobierno de Sánchez no ha hecho nada respecto a la desaladora de la Axarquía, pese a ser competencia del Estado. Luego intentó mentir a los malagueños diciendo que la iba a financiar sin ser su competencia y ahora la táctica es atacar a la Junta, que ha invertido 304 millones de euros en infraestructuras hidráulicas en la provincia desde 2019», abundó.