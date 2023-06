En el catálogo de vídeos virales, hay una categoría específica para los extranjeros hablando en Español: las particularidades de nuestra diversidad lingüística e idiomática son uno de los elementos que más llaman la atención a los foráneos y que dejan simpáticos contenidos como el que se ha hecho viral en las últimas horas.

'Live and Speak Spanish with Nesh' es la cuenta de una profesora irlandesa de Español que ofrece el método "live and speak" para enseñar nuestro idioma a personas de habla inglesa (y viceversa).

En su canal de TikTok, la docente se ha hecho viral con un vídeo donde analiza el significado de tres expresiones típicas de Andalucía mientras pasea por las calles del centro de Málaga: "Cuando llegué por primera vez a Málaga (España) estaba muy segura de mi español. Luego los escuché hablar. Literalmente, en mi primer día pensé: "¿Qué están diciendo estas personas?" Yo había vivido en Castilla La Mancha, que está cerca de Madrid, durante aproximadamente un año y había estudiado español en la universidad durante cuatro años y no se parece en nada a lo que hablan aquí en el sur. Así que te voy a enseñar tres cosas".

La primera de las contracciones que se ha lanzado a analizar es Po': "po' yo qué sé". Po en realidad viene de pues. Me refiero a la palabra "pues". Nos la explicaron en la clase de español, pero nunca dijeron que se pronunciaba como "po" en el sur. También pueden decir pueeeeeeeee. Casi nunca pronuncian la S. Es "pueh" o "po".

Después, ha pasado a comentar otro gran clásico: "Lo segundo es 'Amoave'. Amoave es vamos a ver. Como, 'let's see'. Así que le pides direcciones a alguien y te responde: Amoave, po... está por ahí" .

Por último, ha diseccionado el simpático "Aro, aro, aro": "Es básicamente claro, por supuesto. Así que mis amigos andaluces me siguen diciendo que el andaluz es la versión más complicada del español porque solo estás ahorrando tiempo hablando rápido y "comiéndote" todas las sílabas. Y me encanta".

En los comentarios, los usuarios han aplaudido la explicación de la joven irlandesa: "Po' yo menterao de to, aro illo si es to fasi"; "que arte mi andalusía"; "el español de Málaga es muy divertido, y la gente allí es tan feliz, acogedora y amante de la vida".

Otras personas han demandado la explicación de otras expresiones: "te falta el illo", "te dejaste el no ni na" o "jjhin que es sii".

El vídeo viral de Live and Speak Spanish with Nesh

Po' "po' yo qué sé" Po actually come from pues. I mean the word "pues" was explained to us in Spanish class. But they never said it was pronounced like "po" in the south. They can also say pueeeeeeeee They'd amost never pronounce the S. It's either "pueh" or "po".

Second thing is amoave. Amoave is vamos a ver. Like, let's see. So you ask someone for directions and they'd be like. Amoave, po... está por ahí.

Aro, aro aro. And it's basically claro, of course. So my Andalucian friends keep telling me that El andaluz is the most envolved version of Spanish because you're just saving time by talking fast and "eating" all those syllabes. And I absolutely love it.

How about "andevá?