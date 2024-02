Del Cid reivindica la figura de María Zambrano el Día de Andalucía

El Ayuntamiento de Torremolinos ha celebrado el Día de Andalucía con un homenaje la filósofa veleña María Zambrano, en el 120 aniversario de su nacimiento. María Zambrano apela en su obra y en su pensamiento a un humanismo que debía trascender las fronteras y promover la solidaridad entre territorios. "Creo que el andalucismo tiene mucho de esa visión que nos legó María Zambrano, humanismo y solidaridad", ha manifestado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, durante el acto oficial de celebración del Día de Andalucía.

El acto ha contado con la asistencia de la Corporación Municipal, la parlamentaria andaluza María José Escarcena, la concejala de Cultura de Vélez-Málaga y patrona de la Fundación María Zambrano, Alicia Ramírez, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de colectivos y asociaciones del municipio, así como el invitado Pepe Luque, abogado y flamencólogo y Carlos Blanco, cronista de honor.

"Los andaluces siempre entendimos que nuestra identidad no era excluyente, que se puede ser andaluz y español. Malagueño y torremolinense. Y este planteamiento, esta raíz, más allá de reclamar una identidad, se traduce en algo mucho más importante: el sentido de lo común, la responsabilidad colectiva, la solidaridad. Valores que debemos seguir incorporando a la vida pública, más aún cuando nos enfrentemos a una crisis, sea de la naturaleza que sea", ha manifestado Margarita Del Cid.

El acto ha contado con la participación de Pepe Luque, el grupo flamenco de Sandra Cisneros y Carlos Bravo. / l.o.

Solidaridad

La alcaldesa ha destacado la necesidad de afrontar la escasez de agua con múltiples mecanismos y medidas de ahorro, y ha destacado la importancia de que exista una solidaridad entre territorios para que el agua no se patrimonialice y cree fronteras que nunca existieron entre municipios.

Del Cid ha concluido su intervención manifestando que Torremolinos fundamenta su identidad en el turismo, que ha convertido al municipio en una ciudad universal, llena de color y diversidad, orgullosa de ser libre y abierta. "Las concesiones estériles por intereses electorales abonan un nacionalismo radical. La solidaridad y la responsabilidad colectiva, en cambio, nos recuerdan que juntos somos más fuertes que por separado. Nada tiene sentido si no somos capaces de compartir, de afrontar los problemas juntos. Así he entendido siempre el andalucismo, que por suerte ya no es patrimonio de ningún partido, sino patrimonio de los andaluces. Hombres y mujeres de luz que, como María Zambrano, se sienten, ante todo, parte de la humanidad", ha dicho Del Cid.

Valores

El invitado de honor de este acto, Pepe Luque, abogado y flamencólogo, fue uno de los responsables del nacimiento en 1985 de la Peña Juan Breva, que presidió en cuatro ocasiones y de la que redactó sus estatutos y que, además del flamenco, entre sus grandes pasiones está la filosofía.

En su intervención, Luque ha destacado que "los andaluces no solemos negar los valores de otras autonomías españolas cuando estamos ensalzando a los nuestros. Pero se nos llena la boca al decir Andalucía y nos deleitamos con nuestras cosas, nuestras peculiaridades, mientras recordamos hechos de nuestro pasado que nos enorgullecen y que tras el devenir del tiempo enriquecen nuestra idiosincrasia".

Actuaciones

A continuación, la alcaldesa le ha hecho entrega a Pepe Luque de una obra original del artista José Luis Puche, de título ‘Torremolinos en forma de alegría’.

Sandra Cisneros en plena actuación. / l.o.

Durante el acto han actuado Sandra Cisneros y su grupo de baile flamenco, el cantante malagueño Carlos Bravo, quien ha interpretado el tema ‘Andalucía’ del cantautor malagueño ‘El Kanka’, acompañado a la guitarra por Antonio Gómez y a la percusión por Manuel Domínguez, siendo también el encargado de interpretar el Himno de Andalucía.

Además del acto institucional, el municipio acoge una programación especial de actividades para conmemorar el Día de Andalucía que abarcan desde el concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Andalucía y el de la Escuela Municipal de Música, hasta un desayuno andaluz en los centros de participación activa y el centro municipal de convivencia, pasacalles de la panda de verdiales Arroyo Conca y el Mercado Sabor a Málaga, que se instalará desde el 29 de febrero hasta el 3 de marzo en la avenida Palma de Mallorca.