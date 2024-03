Mijas convoca un pleno monográfico para abordar la deuda de su macrofestival

El Ayuntamiento de Mijas ha decidido convocar un pleno extraordinario monográfico para abordar la deuda del festival Cala Mijas 2023.

En el transcurso del pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento mijeño se debatió una moción de urgencia para aprobar siete facturas pendientes, que suman más de 950.000 euros y constituyen el principal obstáculo para celebrar este año la tercera edición del macrofestival, pero todos los grupos municipales se abstuvieron.

Por ello, el equipo de gobierno anunció la convocatoria de una nueva sesión plenaria, extraordinaria y monográfica, para abordar una deuda «que el Partido Popular heredó del periodo en el que el Ayuntamiento tenía como alcalde al socialista Josele González».

Sin el abono de las facturas emitidas por la promotora Last Tour, encargada de la configuración del Cala Mijas, no habrá tercera edición. Para el equipo de gobierno, el principal obstáculo para la tramitación de dichos abonos, correspondientes al periodo de enero a julio, es el «reparo por parte de la Intervención Municipal», porque al parecer «las facturas no habían sido fiscalizadas durante el mandato anterior».

Durante su intervención, la alcaldesa explicó que cuando en 2022 se celebró la primera edición del Cala Mijas, el contrato establecía que el Consistorio debía ofrecer un espacio preparado para acoger un evento de tal magnitud y al no disponer de instalaciones, ofreció el Cortijo Colorado, con 145.000m2 de dominio público.

El PP afirma que, en contra de lo estipulado en el contrato, desde un primer momento el anterior equipo de gobierno asumió el acondicionamiento del recinto con inversiones de más de 500.000 euros ejecutadas por los servicios operativos, según detectó la Intervención Municipal, sin que la empresa organizadora abonase las tasas por ocupación de vía pública para una actividad lucrativa.

«Además, hay problemas para la verificación de la documentación que debe acompañar al justificante del pago del propio patrocinio», según el PP.

Con todo ello la Intervención Municipal emitió un informe que elevó en junio de 2023 al Tribunal de Cuentas advirtiendo de la posible existencia de responsabilidad contable.

El 2 de noviembre de 2023, Ana Mata accede a la alcaldía de Mijas y se encuentra con este informe y facturas sin pagar. La Intervención alerta de que en la edición 2023 se han producido gastos que pudieran no corresponder al Consistorio y que podrían superar los 2.000.000€, muy lejos del 1.200.000€ que por contrato debe abonar el Ayuntamiento. Además, como establece el contrato, el cartel debería haber sido presentado para su aprobación en septiembre de 2023, al finalizar la edición pasada y, hasta ahora, no se ha recibido comunicación oficial alguna sobre su composición, como se contempla explícitamente en el acuerdo.

Por su parte, el PSOE instó al actual equipo de gobierno a que decida «si cancelará este gran evento cultural y musical que colocó a Mijas como referente internacional» y que repercutió «positivamente en la economía y generación de empleo en la ciudad».

Esta formación alegó que el gobierno local intentó aprobar ayer las facturas pendientes «incluyendo un punto extrajudicial de crédito por urgencia, una vez ya empezado el pleno ordinario». Además, añaden, las facturas se presentaron «sin el expediente completo, demostrando las malas formas democráticas del actual gobierno desde que ejecutaran la moción de censura». El PSOE afirma que la Cala Mijas, cuya edición 2024 está en el aire, genera un impacto económico de unos 20 millones de euros.