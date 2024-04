Torremolinos tiene previsto implantar la Zona de Bajas Emisiones el 1 de julio

El Ayuntamiento de Torremolinos tiene previsto que la Zona de Bajas Emisiones entre en vigor el 1 de julio. El equipo de gobierno va a llevar al próximo pleno de este mes de abril la aprobación de la ordenanza correspondiente. Posteriormente se abrirá el plazo de alegaciones, tras el cual se aprobará la ordenanza de manera definitiva por lo que, si todo sigue según lo previsto, la ZBE entrará en vigor el próximo 1 de julio.

La Unión Europea estableció la obligatoriedad de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, para mejorar la calidad del aire en el centro de las grandes ciudades.

En el caso de Torremolinos esta Zona de Bajas Emisiones abarca un tramo de la calle Hoyo, entre Eduardo Aguilera y Maestra Miret, las calles Río Aranda, Eduardo Aguilera y Maestra Miret, la avenida de los Manantiales, entre la plaza Picasso y la avenida Isabel Manoja, el ramal de los Manantiales, las calles Río Salazar, Río Arba, Río Subordán y Madre del Buen Consejo, además de un tramo de la calle María Barrabino y la calle Río Mesa.

Desde el 1 de enero, pueden transitar por esta zona sin ningún tipo de restricción los vehículos registrados en Torremolinos con etiqueta 0, ECO y C, mientras que los vehículos registrados con etiqueta B pueden transitar sin ningún tipo de restricción entre las 21.00 horas y las 08.00 horas, o a cualquier hora del día siempre que vayan a carga y descarga, acceso a parking particular o de pago, o para acceder a un establecimiento hotelero. Si no es por ninguna de estas excepciones, los vehículos con etiqueta B no pueden transitar por dichas calles entre las 8.00 horas y las 21.00 horas.

No pueden circular por la Zona de Bajas Emisiones los vehículos carentes de etiqueta ambiental, mientras que cualquier vehículo puede circular por la ZBE mediante una autorización municipal expresa. Hasta ahora, el incumplimiento de estas restricciones no tenían consecuencias pero a partir del 1 de julio se sancionará a quien las incumpla.

La etiqueta medioambiental ECO. / L. O.

Etiquetas medioambientales

Por ello es importante exhibir los distintivos medioambientales bien visibles en cada vehículo. Estas etiquetas se pueden adquirir en las Oficinas de Correos, la Jefatura Provincial de Tráfico o en gestorías administrativas, con la documentación del permiso de circulación y la ficha técnica del vehículo.

El Ayuntamiento de Torremolinos continuará ofreciendo el servicio de resolución de dudas sobre la ZBE y qué usuario debe llevar la etiqueta ambiental en su vehículo, y cómo obtenerla.

Torremolinos ya cuenta con numerosos paneles informativos, colocados por todo el municipio, no sólo en la Zona de Bajas Emisiones.

En la actualidad cuentan con un mensaje de prueba, que alude a la Zona de Bajas Emisiones, pero en el futuro servirán para aportar información general a los conductores y avisar sobre incidencias o cortes de tráfico.

El Consistorio también gestiona el certificado digital, de manera gratuita, todos los miércoles, hasta el 29 de mayo, en horario de 9.00 a 13.00 horas, sin cita previa.