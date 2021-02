Con apenas 20 años, la cantante Marta Sango es un claro ejemplo de perseverancia y trabajo. Desde su paso por la academia de Operación Triunfo 2018, la artista ha trabajado en el musical de La Llamada, dirigido por los Javis, y ha participado activamente en todo el proceso de sus dos primeros canciones.

Tras el éxito de Por ti ¿cómo ha sido la acogida del público con este nuevo single?

La acogida ha sido muy buena. Me ha sorprendido porque es verdad que los primeros singles y sobre todo saliendo de Operación Triunfo suelen tener más repercusión que los segundos pero yo creo que se está valorando el esfuerzo y trabajo que hay detrás de este segundo single.

Sus dos primeras canciones son muy ochenteras ¿Va a seguir con ese género o quieres probar nuevos estilos?

Voy a seguir con la misma línea, siempre probando nuevas facetas de mi persona pero ahora mismo me gustaría centrarme en esta estética, en esta década porque al fin y al cabo es lo que me gusta y me inspira ahora mismo. Si en el futuro encuentro la inspiración en otro sitio no dudaré en investigar otros palos o incluso investigar aunque no me sienta inspirada porque me gustaría probar cosillas en el techno, también tirarle más a un estilo rockero, no me quiero cerrar puertas.

¿Cómo se describiría a todos aquellos que no conocen su música?

Primero me presentaría y si os gusta el sentimiento de la nostalgia, la fantasía y estética ochentera son las principales características de mi música. Animaría a todo el mundo a que se lo pasase bien con ella porque creo que es fácil de conectar y sacar esa voluntad de bailar y de convertirse en una diva con una canción delante del espejo. Animaría a toda esta gente, también a las personas que están pasando por un momento de bajón con la situación a que se empodere con mi música que viene perfecta para esto.

¿Puede desvelarnos algún detalle sobre su primer disco?

Voy a ofrecer lo mismo que con mis dos primeras canciones: Mucha diversión, intensidad, mucha fantasía retro y nostalgia. Hay temas que están a punto de tomar forma completa en cuanto a su concepto y sonido. Va a haber música pronto e iré ofreciendo contenido poco a poco hasta que saque el álbum.

Muchas personas han dicho que les gustaría que representara a España en Eurovisión ¿Le gustaría ir al festival?

Me encantaría ir a Eurovisión, iría de cabeza. Propondría un tema bastante pop rock, de estilo Marta Sango, nostálgico pero que hiciese bailar a toda Europa.

¿Cómo ha cambiado su vida tras tu paso por OT 2018?

Mi vida tras OT ha cambiado completamente. Yo sigo siendo la misma persona, teniendo los mismos valores y educación que me ha dado mi familia pero mi vida ha cambiado muchísimo. Ahora estoy trabajando en Madrid en el teatro, estoy estudiando música, estoy sacando temas y tengo una visibilidad que sin Operación Triunfo hubiera tardado más años en conseguir.

Si solo pudiera colaborar con uno de sus compañeros de academia ¿con quién sería?

Colaboraría con Natalia porque tenemos una amistad muy bonita, hemos sido compañeras de piso durante bastante tiempo y ahora que ella está explorando temas con toques más alejados pop me gustaría probar algo con ella.

¿En qué se inspira para escribir sus canciones?

Me inspiro mucho en referentes nacionales como Fangoria, La Casa Azul o Mecano, en esas referencias que revolucionaron el pop en España. Siempre he tenido referencias anglosajonas pero la música que quiero hacer es en español por lo que tomo inspiración de estos artistas.

¿Cómo ha sido trabajar con los Javis en La Llamada?

Ha sido increíble porque estoy nutriéndome como artista de una faceta que no conocía de mí, la interpretación. Es un sueño porque me han dado una oportunidad increíble de poder subirme a un escenario todos los fines de semana y de poder demostrar quién soy yo como artista y como intérprete.

¿Cuales son sus planes para 2021?

Ahora mismo estoy estudiando en una escuela en Madrid y también voy a empezar a dar clases de batería que me hacen mucha ilusión. En general, quiero seguir formándome y seguir creando música y convertirme en una mujer independiente que pueda ganarse la vida con la música y lo que me apasiona.

¿Le gustaría hacer algún concierto en un futuro cercano?

Me encantaría dar un concierto pronto y cuando tenga un repertorio más extenso. Estoy trabajando en ello, en la puesta en escena, en los músicos y en todo. La cultura es segura y no dudo que se pueda llevar a cabo porque trabajo en un teatro y vivo en primera persona cómo el arte y la cultura se puede llevar a cabo en esta situación.