"Que la Esperanza esté al culto en San Pedro y cruce la Puerta Santa es hasta más importante que la procesión"

Aún con las emociones a flor de piel, recientes el repique de campanas, los papelillos y los vítores de júbilo tras la fumata verde de este lunes en El Perchel, el hermano mayor de la archicofradía de la Esperanza, Sergio Morales, hace repaso de lo vivido hasta ahora y de todo lo que resta hasta que el próximo 17 de mayo de 2025, cuando será la magna procesión que, con motivo del Jubileo de las Cofradías, traslade a las calles de Roma cómo se vive la piedad popular en Andalucía con las imágenes del Cristo de la Expiración de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga, que se erigirán en representantes de todas las hermandades del mundo. El cabildo de la hermandad, reunido de forma extraordinaria, aprobó por aclamación aceptar la invitación del Papa Francisco para que la venerada imagen viaje a Roma. Allí, además, recibirá culto durante dos jornadas en San Pedro del Vaticano.

¿Cómo vivió el hermano mayor de la Esperanza este lunes, cuando el cabildo de hermanos aprobó por aclamación aceptar la invitación del Papa para que la Virgen de la Esperanza viaje a Roma a presidir el Jubileo de las Cofradías en 2025?

Para mí, e imagino que para cualquier otro hermano de la archicofradía, el de ayer fue un día histórico. Muy ilusionante y emocionante. No podíamos declinar la invitación que nos hacía el Santo Padre y, una vez más, la cofradía ha sabido estar a la altura.

¿Cómo han sido estos largos meses en los que, sabiendo lo que ya sabía, no podía contárselo a nadie?

Ha sido muy difícil mantener el secreto, sobre todo a las personas más cercanas, a quienes me rodean en mi ámbito familiar y cofrade. Me he tenido que callar muchas cosas. Los primeros contactos con Paloma Saborido se producen en la Cuaresma de 2023. Es decir, que conozco que la presencia en Roma de la Virgen de la Esperanza formaba parte el proyecto que iba a presentar ante el dicasterio desde hace más de un año. Y es algo que me he tenido que guardar para mí y acostarme todos los días desde entonces con esta historia que es tan bonita.

Cuando monseñor Rino Fisichella visitó la basílica de la Esperanza se quedó enamorado de la Virgen

¿Qué supone que la Esperanza vaya a ir a Roma y se convierta en representante del universo cofrade?

Para nosotros es un honor, no puede ser de otra manera. Vamos a representar a la religiosidad popular de todo el mundo. A nuestra diócesis de Málaga, a la Agrupación de Cofradías y a todas las hermandades y cofrades de Andalucía y de Málaga en particular. Por ello, no queremos que esto sea un acontecimiento solo de la archicofradía, sino que aspiramos a que pueda sumarse toda Málaga. Todos los cofrades que quieran integrarse en los equipos de trabajo y participar, aunque no sean hermanos, serán bienvenidos, porque esto queremos que sea de todos. Además, siempre lo he dicho, la Esperanza es la Virgen de todos. Muchos cofrades son hermanos de su cofradía, pero, además, sienten por la Esperanza una devoción profunda. Y creo que es lo que pudo sentir el mismo Rino Fisichella cuando nos visitó y se puso bajo la imagen: se enamoró de la Esperanza.

¿Cree que en ese momento (mayo de 2023, cuando visitó la casa hermandad) lo tuvo ya claro?

Cuando el pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización de la Santa Sede, encargado de toda la organización del Año Santo, llegó a la basílica vio primero a las imágenes del Nazareno del Paso y de la Virgen de la Esperanza. Subió al camarín y se quedó impresionado por su belleza. Ahí, estoy convencido, de que pensó que la Virgen de la Esperanza tenía que presidir el jubileo. Después lo llevamos al salón y cuando vio el trono, imagínese. ¡Qué barbaridad! ¡Qué grande! ¡Esto es un retablo! Se quedó extasiado.

No queremos que esto sea un acontecimiento solo de la archicofradía, sino que aspiramos a que pueda sumarse toda Málaga

Este lunes se conocía en el cabildo que la imagen de la Virgen de la Esperanza y del Cristo de la Expiración recibirán culto en San Pedro del Vaticano. ¿Qué lugar ocupará dentro de la basílica?

Que la Esperanza esté al culto en la basílica de San Pedro, en el corazón de la Cristiandad, y cruce la Puerta Santa es hasta más importante que la procesión. Es lo que más sentido tiene y lo que a mí particularmente más me gusta. No sabemos aún qué ubicación ocupará dentro del templo, pero me da igual. Lo importante es que desde el 14 al 16 de mayo estará allí y permitirá que muchos peregrinos que acudan a Roma esos días puedan visitarla, puedan conocerla y puedan ganarse las indulgencias del Jubileo.

Puede que la archicofradía esté escribiendo los más bellos capítulos de su historia reciente. ¿Servirá este ambicioso e ilusionante proyecto de llevar a la Esperanza a Roma para unir todas las corrientes de opinión que existen en el seno de la corporación y que se han mostrado tan críticas?

La archicofradía está inmersa en muchos y destacados proyectos, como el nuevo manto de procesión o las peanas de altar para los sagrados titulares y todo se hace por unir y hacer cofradía.

¿Se descarta el estreno del nuevo manto en Roma?

Imposible. No da tiempo. No tenemos todavía ni cerrado un presupuesto de ejecución.

¿Y bajo qué palio irá la Virgen? ¿Con qué corona?

Tampoco hemos hablado de eso. Irá, lógicamente, de Reina, como el Jueves Santo.

Si no he calculado mal, el Jueves Santo de 2025 será 17 de abril y justo un mes después, la gran procesión en Roma. ¿Tienen ya todo el cronograma perfilado?

Está todo perfectamente medido. Los tiempos están calculados. Sabemos que una vez termine el Jueves Santo, el mismo Lunes de Pascua, habrá que desmontar el trono y ponerse manos a la obra.

¿Cómo se llevará el patrimonio hasta la capital de Italia?

Siempre por carretera, porque es la opción más segura: España, Francia, Italia. Se encargará una empresa multinacional experta. La Virgen irá en un camión especializado en el transporte de obras de arte, con un sistema de suspensión especial y una temperatura constante e idónea, con localizador GPS para saber su ubicación exacta en cada momento. Y además, irá custodiada por hermanos de la archicofradía. Llegará a Roma el martes, 13 de mayo, el mismo día en que tengo previsto llegar yo. El trono, por su parte, tendrá que ser desmontado entero. De esta labor se encargará el taller del tallista Manuel Toledano, responsable hace menos de un año de su restauración. Esto tiene que recaer en manos de profesionales. Toledano también se encargaría de montarlo allí en Roma, a donde se trasladaría junto a su equipo. Y de nuevo, lo desmontaría para su regreso a Málaga.

Una logística, en todo caso, de gran envergadura...

El trono tiene cuatro metros y medio de ancho. No hay camión que mida tanto. Ocuparía un carril y medio en la carretera. Desmontaremos el trono en varias piezas y cada pieza irá en una caja individual para asegurar que no se golpee ni sufra ningún desperfecto. La mesa tendrá que ir inclinada... Sin duda, nuestro traslado es más complejo que el que tendrá que afrontar el Cachorro, ya no solo porque un trono de Virgen tiene más elementos que cualquiera de un Cristo, sino también por las dimensiones del nuestro.

Para nosotros es un honor compartir procesión con una imagen de la talla del Cristo de la Expiración, e imagino que para ellos pasará lo mismo con la Virgen de la Esperanza. Compartimos la misma ilusión

¿Cómo está siendo la relación con loa junta de gobierno del Cachorro estos meses?

Excelente. Muy buena. Muy fluida Desde el principio. Para nosotros es un honor compartir procesión con una imagen de la talla del Cristo de la Expiración, e imagino que para ellos pasará lo mismo con la Virgen de la Esperanza. Compartimos la misma ilusión. Ellos ya han estado en Málaga, donde participamos en una reunión con la Junta de Andalucía, y posteriormente nosotros también nos desplazamos a Sevilla, donde fuimos muy bien recibidos.

¿Se ha avanzado algo en el itinerario de la magna procesión?

Todavía estamos pendientes de que monseñor Fisichella se reúna con las autoridades del Ayuntamiento de Roma. Solo se conoce que será por vía dei Fori Imperiali y el entorno del Coliseo.

¿Entonces habrá traslados desde el Vaticano hasta el lugar de la salida?

Tendrá que haberlos, pero es otro punto a definir.

Nuestro trono no cabe en ninguna iglesia en Roma, y hemos hecho mediciones, pero es que son casi 7 metros de altura. Ni siquiera saldría del interior de la Basílica de San Pedro

¿De verdad no cabe el trono de la Esperanza en ninguna iglesia en Roma y habrá que montar un tinglao?

No cabe y hemos medido algunas. Son casi 7 metros de altura. Ni siquiera saldría del interior de San Pedro.

¿Los hermanos del Cachorro lo entienden?

A Sevilla, supongo, que le habrá costado algo más digerirlo, porque no están acostumbrados como en Málaga a este tipo de instalaciones. Por supuesto que nos hubiera gustado salir de una iglesia.

Otro punto clave a resolver es el desplazamiento de las personas. ¿Cuántas personas será necesario movilizar en Roma para sacar la procesión a la calle?

No tenemos un cálculo, pero el desplazamiento será masivo.

Solo entre hombres de trono, integrantes del cortejo, junta de gobierno y banda de música... Me salen más de 600 personas.

O más. Se está trabajando en cómo vamos a llevar a nuestra gente. La albacería se trasladará a Roma con casi 15 días de antelación a la procesión, ya que tiene que recibir el trono y preparar su montaje, el palio, los arbotantes, la candelería... La Virgen llegará el martes, 13 de mayo y a partir del siguiente día estará en San Pedro del Vaticano. Y la archicofradía tiene una banda de música y, por supuesto, y como no podía ser de otro forma, irá la nuestra.