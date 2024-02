Javier Castillo ya tiene fecha para cerrar la trilogía de Miren Triggs

Los seguidores de Javier Castillo ya tienen nueva fecha que marcar con rojo en su agenda: el 16 de abril. El malagueño lanzará entonces su próxima novela, 'La grieta del silencio', el libro con el que cerrará la trilogía protagonizada por Miren Triggs. Va a ser otro año de lo más movido porque recordemos que en estos momentos se está grabando la segunda temporada de 'La chica de nieve', el súper éxito de Netflix que adapta las historias de Triggs (en este caso, 'El juego del alma').

"En 2019 me embarqué en mi proyecto más ambicioso, con la creación de Miren Triggs, y nada me puede hacer más ilusión que dar este salto final, después de que 'La chica de nieve' haya hecho historia por todo el mundo de la mano de Netflix", ha escrito Castillo en sus cuentas de redes sociales. También ha compartido la sinopsis de 'La grieta del silencio': "Staten Island, 1981. La bicicleta de Daniel Miller aparece abandonada en las inmediaciones de su casa. No hay rastro del pequeño. Treinta años después, en 2011, la periodista de investigación del Manhattan Press, Miren Triggs, sigue una pista que la conduce hasta el terrible hallazgo de un cadáver con los labios sellados. Miren Triggs y Jim Schmoer, su antiguo profesor de periodismo, tratarán de descubrir qué vincula ambos casos mientras ayudan a Ben Miller, padre de Daniel y ex inspector del FBI, a reconstruir por última vez la desaparición de su hijo".

Portada del próximo libro de Javier Castillo / La Opinión

Desde su editorial, Suma, califican 'La grieta del silencio' como "un ejercicio de alta narrativa de impacto en el que Castillo despliega su maestría para ofrecer a los lectores una novela laberinto, una sinfonía que retumba en las entrañas, efervescente y enigmática, en la que el dolor y las viejas heridas regresan como el eco de los secretos que de verdad callamos". Ahora sólo falta esperar al 16 de abril para desentrañar el nuevo misterio que investiga Miren Triggs y el suyo propio.