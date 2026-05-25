Diálogos
La utilidad del arte contemporáneo, en una charla en el Museo Ruso
Antonio Sánchez Marín y Maribel Álvarez participan esta tarde (18.00 horas) en el ciclo Tatlin. Conversaciones en el Museo Ruso
La Opinión
Málaga
Antonio Sánchez Marín, presidente del Instituto de Arte Contemporáneo de Andalucía, y Maribel Álvarez, gestora cultural multidisciplinar, mediadora y docente, participan esta tarde (a partir de las 18.00 horas) en el ciclo Tatlin. Conversaciones en el Museo Ruso de Málaga con un diálogo bajo el título ¿Para qué sirve el arte contemporáneo?
Se trata de una actividad gratuita hasta completar aforo (con vino y aperitivo tras su celebración) organizada por los Amigos del Museo Ruso de Málaga. Tatlin, bautizado así por el constructivista ruso Vladimir Tatlin, es un ciclo mensual de charlas y diálogos sobre arte y gestión cultural .
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