«Tenemos una gran plantilla, pero obsesionarnos con ganar la Liga Guerreras sería absurdo»

Suso Gallardo (Málaga, 1987) , entrenador del Balonmano Costa del Sol Málaga desde la temporada 2019-2020, va a comenzar su cuarta campaña al frente de las «panteras». Cuenta en su haber con dos Copas de la Reina (temporada 19/20 y 21/22), una Supercopa de España y una Copa Europea de la EHF, ambas en la 20/21. Asimismo, en la última temporada, las costasoleñas consiguieron quedar en segundo lugar en la Liga Guerreras Iberdrola. Muchos retos conseguidos, pero otros todavía por sumar a partir de ahora.

¿Cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos?

La vuelta bien. Las chicas han hecho el trabajo previo bastante bien y muy intenso a doble sesión, porque la pretemporada es corta y tenemos prácticamente cuatro semanas y media, pero muy contento.

¿Qué pueden aportar las nuevas incorporaciones: Elena Cuadrado, Gabi Pessoa y Sol Azcune?

Necesitábamos profundidad de plantilla. A lo mejor teníamos un gran ‘7’ pero nos faltaba fondo de armario, encima el año pasado tuvimos la mala suerte de sufrir dos lesiones de larga duración y teníamos claro que este año para todas las competiciones que tenemos, necesitábamos un poquito más. Hemos apostado mucho en primera línea, hemos traído a dos jugadoras que eran titulares en sus equipos, como son Elena Cuadrado y Gabi Pessoa. Elena nos aporta mucho en el aspecto defensivo y luego en ataque es una jugadora que sabe jugar muy bien a nuestro sistema, además tiene lanzamiento exterior. Creo que nos da cosas distintas a las que ya teníamos. En el caso de Gabi Pessoa, la gran novedad es que nos da otra vez zurda en un lateral derecho. Tener zurda en su lado bueno creo que es algo importantísimo y que nos va a dar muchas variantes. Además, es una jugadora con mucha visión de juego, que puede incluso jugar de central zurda y creo que sería algo distinto. Y respecto al fichaje de Sol Azcune, es una apuesta. Es una jugadora joven, un proyecto al que no queremos meterle presión, pero sí creemos que puede ser una jugadora de proyección que, en un futuro, esperemos que cercano, nos dé rendimiento.

¿Cómo se están adaptando al resto de la plantilla?

Bien. Estamos metiendo mucha carga de sesiones, tanto física como técnico-táctica, haciendo hincapié en muchos detalles y en muchos factores. Lo importante es que el grupo los ha cogido bien, que están muy metidas dentro del grupo. Ya hemos jugado los primeros partidos de pretemporada y creo que servirán para que se acoplen mejor.

Cuarta temporada dirigiendo al equipo, ¿cómo lo afronta?

Con las mismas ganas y la misma ilusión. Cada temporada es un mundo. En la primera ya sabemos cómo surgió todo, tuve que asumir el equipo por la pérdida de Diego, luego a mitad de temporada nos cortaron por el Covid y a partir de ahí han venido estas temporadas, que han sido las mejores del club. Y bueno, con mucha exigencia, mucha ilusión y ganas de seguir compitiendo, estar peleando por títulos, por estar arriba, porque el club siga haciendo grandes temporadas.

El calendario ha querido que la Liga Guerreras empiece fuerte...

El objetivo es intentar llegar lo mejor posible a ese día 3 de septiembre que jugamos con Bera Bera, el primer partido de liga. Que el equipo llegue físicamente bien, en un estado óptimo y bueno, con las mayores variantes y lo mejor acoplados posible. Ahora mismo no nos planteamos los partidos de pretemporada como un partido de liga o de algún tipo de competición europea, la idea es que la gente acumule minutos, que coja sensaciones, que podamos probar distintas cosas que se están haciendo en los entrenamientos y, a partir de ahí, llegar lo mejor posible a esa primera jornada.

¿Cómo está viendo a las chicas para afrontar la temporada?

Saben del inicio tan duro que tenemos en liga, nos han tocado los dos favoritos, pero creo que el equipo tiene muchas tablas después de estas temporadas y los títulos, creo que es un bagaje que les sirve de experiencia. Las chicas están muy mentalizadas en el trabajo, pero también con muchas ganas y con mucha ilusión de hacer una gran temporada. Al menos así lo demuestran en cada entrenamiento.

Nunca han ganado la Liga, ¿es un reto posible?

Obsesionarnos con la Liga creo que es absurdo. Hace menos de dos años este club no había ganado nada, no se había plantado ni en una triste final. Creo que tenemos una grandísima plantilla, estamos haciendo historia, llevamos cuatro títulos en cinco finales, ahora tenemos una sexta con la Supercopa… Pero hablar de Liga, teniendo en cuenta los equipos que hay como es Bera Bera, Rocasa… con presupuestos mayores, con fondo de plantilla a lo mejor más amplio... Es cierto que este año el formato cambia y puede ser que abra más el abanico de posibilidades a poder ganar la Liga porque hay un play off, pero creo que obsesionarnos con el título de liga sería absurdo. Que nos falta, sí, pero también nos faltaría ganar más competiciones europeas. Al final tenemos que ir partido a partido, seguir con la misma filosofía y competir. A lo mejor este formato nos ayuda a estar más cerca de ese posible título. Ojalá. Pero vuelvo a insistir, el año pasado quedando segundos hicimos historia.

¿Cree que el nuevo formato les beneficiará?

Si llegamos bien a abril-mayo, que es cuando comienzan los play off, sobre todo físicamente, que nos respeten las lesiones, creo que seguramente tendremos nuestra oportunidad. Somos un equipo más peligroso a eliminatorias cortas que a lo mejor a una temporada más larga, aunque el año pasado también demostramos esa regularidad, pero pueden pasar muchas cosas y el año pasado sin ir más lejos, en tres días, cayeron dos jugadoras muy importantes, lo que nos lastró mucho. Hay que ir con pies de plomo e intentar llegar lo mejor posible a abril, para ver qué opciones tenemos y valorarlo a partir de ese mes.

Suso Gallardo confía en que su equipo siga progresando esta próxima temporada, pero cree que tanto Bera Bera como Rocasa son rivales «con más presupuesto y quizás fondo de armario»

¿Cómo analiza el primer partido de Liga ante el Bera Bera?

Sabemos de la importancia. Lo bueno que tiene este formato de Liga es que no tienes esa presión de que si pierdes esos dos puntos, no los puedes recuperar, porque hay un play off final. Hay que meterse entre los ocho primeros y luego intentar quedar lo más alto posible. Tienen un grandísimo equipo, han fichado a tres jugadoras muy buenas, pero creo que la presión la tienen ellas que se presentan ante su afición en la primera jornada. Nuestra idea es trabajar fuerte, llegar lo mejor posible y jugar nuestras bazas, que seguro que las tendremos, para intentar ponerlas en apuros y si tenemos la posibilidad, traernos el partido. Pero hay que ir con tranquilidad, a seguir disfrutando, a seguir haciendo nuestro trabajo.

El Rocasa ha hecho grandes fichajes, ¿cómo lo evalúa?

Mantiene el bloque y ha fichado a internacionales muy top. Es una incógnita cómo van a poder combinar y conjuntar ese grupo que ya tenían con esa veteranía, que son jugadoras muy expertas. Pero también es un proyecto que aspira a todo, entonces tenemos que enfrentarnos a ese equipo también disfrutando un poco, queremos enfrentarnos a los mejores y lo vamos a hacer en las dos primeras jornadas, a ver de qué somos capaces. Creo que vamos a tener nuestra oportunidad si hacemos las cosas bien. En este caso, con estos dos equipos, la presión la deben de tener ellos por presupuesto, por las plantillas que han formado y por el nombre y el estatus que tienen dentro del balonmano femenino nacional.

Primer año en la EHF European League, ¿cómo lo afrontan?

Con muchas ganas y mucha ilusión también. Creo que es un premio al trabajo, sobre todo de la Liga del año pasado, con nuestro subcampeonato. Para meterte en esa competición tienes que quedar mínimo segundo, entonces creo que es un premio que se han ganado las chicas, que se ha ganado el cuerpo técnico y el club, y bueno, a disfrutarla porque nos enfrentamos al SCM Gloria Buzau rumano, que es un equipazo. Tiene 14-15 internacionales, quedó quinto el año pasado, le ganó al campeón de su Liga… Tiene un equipazo, pero ya vamos teniendo información del equipo, vamos sabiendo cositas y de aquí a octubre seguro que plantearemos cosas que a este tipo de equipos que son de fuera, seguramente les cueste más resolver a nivel defensivo y a nivel ofensivo, para tener nuestra oportunidad.

Anfitriones en la Copa de la Reina, ¿qué les supone?

Otro premio al club. Creo que es un premio al buen trabajo que está haciendo el Costa del Sol Málaga, además que quieran hacer eventos de esta magnitud en Málaga. Igualmente nos ganamos esa clasificación directa por ganar la Copa de la Reina la temporada pasada, pero al final es un lujo. Para mí es uno de los mejores eventos que hay en España a nivel balonmanístico y creo que es un momento muy importante, donde se vive un ambiente de puro balonmano, con distintas aficiones, con actividades extradeportivas. Hay que intentar defender el título, que es lo más importante, y disfrutarla, porque creo que va a ser un evento muy bonito.

¿Espera que la afición sea una parte importante otra vez esta próxima temporada?

Espero que sí. Creo que ya el año pasado estuvieron genial, estuvieron de 10, y después de lo que hizo el equipo, nos gustaría que sigan apoyándonos igual o más incluso. Fueron fundamentales en muchos tramos de la temporada, en partidos importantes, la masa social del club ha ido creciendo y eso se ha notado. Nosotros necesitamos que cuando juguemos en casa seamos un fortín y espero que la afición siga respondiendo como en la temporada pasada.