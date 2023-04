El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, explicará en una rueda de prensa este lunes la versión del club sobre la investigación por presunta corrupción en pagos del club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

Laporta comparecerá en el Camp Nou, un mes después de que el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía y la querella del árbitro Xavier Estrada Fernández, que originó la causa judicial.

La jueza la ha abierto por los presuntos delitos continuados de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil, y están investigados, además de Negreira, el FC Barcelona como persona jurídica y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

También está investigada como persona jurídica la empresa de Negreira DASNIL 95 SL y los exdirectivos blaugranas Óscar Grau y Albert Soler.

La querella que originó la causa sostiene que, entre 2016 y 2018, Negreira cobró 1.392.680 euros del FC Barcelona a través de su empresa Dasnil 95 SL.

Por su parte, la Fiscalía sospecha que de 2001 a 2018 Negreira cobró del Barça más de 7,3 millones de euros a través de sus empresas, a cambio de "actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones".

Para investigarlo, la jueza ha encargado a la Guardia Civil determinar el motivo de los pagos del Barça y el destino de esos pagos.

"Acuerdo verbal"

La Fiscalía cree que, a través de Rosell y Bartomeu como presidentes, el Barça "mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Negreira, que entonces era vicepresidente del Comité Arbitral, para que les favoreciera en decisiones arbitrales.

Negreira fue relevado del CTA en mayo de 2018 y entonces el Barça dejó de pagarle, lo que Negreira recriminó a Bartomeu en un burofax que la fiscal reprodujo así en la denuncia: "No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial".