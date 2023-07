Nueve temporadas, siete de ellas de forma consecutiva, lleva la meta universitaria en las mejores manos y, en el nuevo curso, comparte la labor de protección con Mario Almagro. En el BeSoccer CD UMA Antequera están tranquilos, seguros y felices de poder contar con Juan Antonio Conejo Bernal otra temporada más y ya van muchas colocando un cerrojo inamovible bajo palos.

Conejo destaca por su agilidad y reflejos. Es un felino que siempre está atento para atrapar la pelota. Durante los últimos años ha trabajado mucho su juego con los pies para convertirse en una solución fiable a la hora de salir de presión o como un recurso ofensivo en busca de generar superioridad en campo rival. La renovación del dorsal 16 de la escuadra verde, además, completa el cuarteto de capitanes junto a Miguel, Óscar y Cobarro.

Ni la relajación ni el saber ser importante han mermado la aportación de Conejo durante muchos años. Es cierto que, tener una competencia interna y sana como la que mantuvo con Chispi, le ha hecho mejor portero. En la 2022/2023, en 1ª División, jugó 19 encuentros de Liga y marcó un gol, participó en dos eliminatorias de la Copa del Rey y en la Supercopa y Copa de España. “Venía de una lesión en Segunda que me tuvo fastidiado durante mucho tiempo y, poco a poco, me encontré mejor. La pasada campaña tuve competencia y he jugado menos. Espero y deseo seguir transmitiéndole confianza al míster para que cuente conmigo”.

El portero, feliz por su renovación

“Esto es mi casa, mi familia y todo para mí. Le debo mucho a este club y la primera opción era quedarme aquí. Solo pienso en continuar todos los años que pueda, mantenerme en forma y mostrarle al entrenador que puede contar conmigo. El día a día me da mucho, la manera de vivir el fútbol sala y eso me gusta, me apasiona y es lo que quiero seguir haciendo”. El último mensaje del meta coineño es claro. “El objetivo del equipo debe ser luchar por ascender y, el mío personal, estar bien física y mentalmente para aportar todo lo que haga falta y mantener el nivel que he demostrado estos años”.