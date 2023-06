Nuevo proyecto, nuevas ilusiones. Si hay algo que no cambia en el BeSoccer CD UMA Antequera es el esfuerzo por reforzar la unión con los jugadores, con su afición y por mejorar en el día a día. Las bases de la plantilla tienen que ser muy sólidas, para no perder competitividad en una exigente categoría de plata, y Álvaro Quevedo "Alvarito" se ha convertido en un pilar fundamental. Se incorporó al club en el mercado invernal de la temporada 2018/2019 y, desde entonces, su aportación ha ido creciendo y asumiendo un rol más determinante en los esquemas del cuerpo técnico encabezado por José Antonio Borrego “Tete”. No se perdió ninguna fecha del pasado calendario en Primera División y salió en el quinteto inicial en 24 ocasiones. Solo seis veces salió en la segunda rotación.

Alvarito ha transformado su estilo de juego desde su llegada al conjunto con sede en la ciudad de Los Dólmenes. En su primera etapa era un ala diestro fijador en banda con capacidad para generar desequilibrio en fase ofensiva. Poco a poco fue ganando un mayor peso en labores defensivas y, en el curso 2021/20223 cuando se produjo la histórica hazaña de ganar una Copa del Rey y un ascenso a la máxima categoría, Tete ubicó al 7 como cierre debido a dos lesiones de gravedad que sufrieron Quique Hernando y Raúl Canto. A partir de esa decisión del entrenador, el madrileño ganó en confianza y aumentó considerablemente su nivel en la cancha. El cambio de rol le ha permitido brillar más con y sin balón. “Muy contento de estar un año más con esta familia, con muchas ganas de devolver al equipo al lugar que merece y compartir otra temporada con este vestuario, este club y con toda la gran familia que hay en el BeSoccer UMA Antequera”. Por otro lado, Alvarito señala que no alcanzar la meta de la permanecía debe servir de motivación extra. “No se ha cumplido el objetivo que nos marcamos, pero hemos dejado momentos muy bonitos que nadie esperaba y me quedo con ellos y con el aprendizaje que hemos tenido de cara a esta campaña. Ojalá, para el futuro, se pueda cumplir la meta de estabilizar al equipo en Primera División”. La vuelta a Segunda División se está preparando con la confianza renovada en Tete, Crispi y Miguel y con la incorporación de Mario Almagro en portería. Ahora se suma el inagotable esfuerzo del encargado de lucir, en su espalda, el dorsal 7. “Otra vez volvemos a esta categoría, aunque con más experiencia. Eso nos tiene que dar un plus competitividad, más los refuerzos que lleguen, y poder cumplir el objetivo del ascenso”. Alvarito explica el principal motivo por el que ha decidido renovar su vinculación con el club, ya que lo considera el lugar idóneo para cumplir sus desafíos personales y colectivos como estos. “Seguir creciendo como jugador al lado de estos compañeros y cuerpo técnico y no pienso otra cosa que no sea el ascenso”.