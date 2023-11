Silvia Arderius, la central del Balonmano Costa del Sol, vivió uno de los días más felices en su carrera el pasado domingo. Arderius fue la MVP y estrella de su equipo en el partido de ronda previa que le dio el pase al equipo malagueño a la EHF European League por primera vez en la historia del club.

La hazaña de conseguir la clasificación hizo que toda la plantilla estallara de emoción una vez finalizado el partido. En este revuelto de emociones había varios factores como la sorpresa de clasificarse y la forma de juego. "Fue una pasada, no podíamos estar más felices. No esperábamos clasificarnos y menos de la forma en la que lo hicimos, con un dominio absoluto del partido" asgura Arderius, que atiende a La Opinión justo después de entrenar con las Guerreras en Santander, donde está concentrada la madrileña junto a otras tres panteras: Sole López, Merche Castellanos y Eli Cesáreo.

Luchar por todo

Una vez conseguida la gesta, ahora ¿qué? "Lo que toca es disfrutar al máximo posible la EHF". Pelear cada encuentro hasta el final y ver donde está el techo de este equipo. Es complicado saber cuál es el límite de un equipo que hizo una primera mitad de temporada brillante, a un punto del primero y con todo por decidir en las grandes ligas europeas, "hay que luchar por todo".

Arderius pone en valor este éxito porque el Balonmano Costa del Sol no tiene una plantilla acostumbrada a luchar por este tipo de cotas. "El 90% de la plantilla no jugó nunca por luchar si quiera por entrar a una fase de grupos. Ha sido un gran logro para todas y también para Málaga". Y desvela lo que es un secreto a voces...: "Lo que más cansa de jugar competición europea no es el partido, son los viajes".

Experiencia única

A nivel emocional, Europa te da un plus que aprovechas en la liga para llegar "más enchufadas y jugar mejor". El Balonmano Costa del Sol es el único equipo español que tendrá ese plus y privilegio de jugar con los más grandes esta temporada. Quizá pueda suponer una losa ser las única españolas a este nivel, pero no, "no hay que ponerse presión, lo que hay que hacer es vivir la experiencia y aprovecharla".

Cuando está dentro del campo, una jugadora se aisla totalmente de todo, lo único a tener en cuenta es el resultado y el juego, nada más. Esa burbuja es tan grande que Silvia Arderius no sabía ni que hizo 12 goles para su equipo, al terminar el choque. Una actuación estelar que pasó totalmente inadvertida para la propia protagonista. La madrileña sabía que había jugado bien "pero no que había marcado tantos goles".

Este próximo jueves se celebrará el sorteo de la Fase de Grupos. Las panteras conocerán ese día el nombre de sus rivales.