El palmarés del Andalucía Costa del Sol Open de España femenino cuenta desde la presente edición de 2023 con una jugadora india en su destacado listado de ganadoras. Aditi Ashok ha protagonizado la gesta a base de mucha paciencia y muy numerosos aciertos, un ejercicio de brillante regularidad plasmado en tarjetas de 69, 68, 68 y 66 que neutralizó con creces la aguerrida competencia de la holandesa Anne Van Dam y de la malagueña Ana Peláez, siguientes clasificadas de un torneo repleto de espectáculo.

De 25 años, Aditi Ashok ha sumado su quinta victoria en el Ladies European Tour, el segundo de la temporada tras el cosechado en Kenia a primeros de febrero, un inicio y final de año triunfal que la convierten en jugadora a seguir con enorme potencial presente y futuro.

Integrante del partido estelar junto a la holandesa Anne Van Dam y la australiana Kirsten Rudgeley, la golfista india tardó siete hoyos en hacerse notar, una discreción generada por la falta de aciertos durante esa primera parte del recorrido.

El papel principal lo conservaba a duras penas Kirsten Rudgeley, que mantuvo su condición de líder provisional hasta el hoyo 8, momento en el que la holandesa Anne Van Dam dio un paso al frente tras acumular su segundo birdie consecutivo.

La clasificación había generado pronto pañuelo, con cinco jugadoras empatadas a un solo golpe de la australiana, una igualdad extrema que poco a poco se fue deshilvanando a base de aciertos y errores puntuales de unas y otras. A esa intensa fiesta se unió también la malagueña Ana Peláez, cuya brillante primera vuelta le permitió igualar en el liderato a las tres integrantes del partido estelar, con todo un mundo por delante todavía por disputarse.

Las miradas de quienes presenciaban tan vibrante duelo hubieron de concentrarse durante la siguiente parte del recorrido en Anne Van Dam. Dos birdies en los hoyos 10 y 12 le llevaron a liderar en solitario con dos golpes de ventaja sobre Ana Peláez y a alimentar la idea de que se encaminaba al que hubiese sido su tercera victoria en un Open de España tras las conseguidas en los años 2018 y 2019.

La gesta, que le hubiese distinguido como la jugadora con mayor número de triunfos en la historia de este importante torneo, encontró, sin embargo, la creciente resistencia de la india Aditi Ashok, con una segunda vuelta simplemente impresionante, donde destacaron cuatro birdies en cinco hoyos entre el 13 y el 17, una acumulación de éxitos demoledora.

Un putt muy largo en el hoyo 10; un segundo golpe que dejó la bola a escasa distancia de bandera en el 13; otro putt de casi diez metros en el 15; un espectacular golpe de salida en el 16 que situó la bola a apenas 40 centímetros del objetivo; el segundo golpe en el 17 y una salida de bunker providencial en el 18 constituyeron machaconas acciones de éxito que minaron la moral de sus principales rivales.

A Anne Van Dam, sin gasolina en el último tramo del recorrido, no le quedó más remedio que claudicar ante el festival de juego de la india Aditi Ashok, mientras que Ana Peláez, tercera clasificada, se fue con la satisfacción del trabajo bien hecho, con un impresionante putt embocado desde 10 metros en el hoyo 18 que generó la merecida ovación del numeroso público asistente.

La otra malagueña Julia López, jugadora local, recibió asimismo una sonora ovación como reconocimiento a su buen rendimiento, premiado con el puesto 18. Entre medias, dos profesionales de más que reconocido prestigio, Carlota Ciganda y María Hernández, dentro del conjunto de españolas más destacadas de un torneo que esta vez tomó rumbo a India.

Ana Peláez, tercera clasificada

"Ha sido una semana muy especial. Me siento muy contenta, me siento muy bien, consigo disfrutar en el campo y para mí es como una victoria. Me he visto con posibilidades de ganar, pero al final yo juego mi golf, intento hacer las menos posibles y lo que pase a mi alrededor no depende de mí. Lo he intentado hasta el último hoyo y no ha podido ser esta vez, pero muy contenta en general. El apoyo del público español es muy valioso. Jugar en casa siempre me hace muy feliz", concluyó la malagueña.