El Costa del Sol ficha a Alice Fernandes y renueva a Isa Medeiros

Bombazo en el mercado del balonmano femenino español. Alice Fernandes "Diva" regresa al Balonmano Costa del Sol Málaga. Tras jugar las últimas 4 temporadas en el SuperAmara Bera Bera de San Sebastián, la portera brasileña se ha comprometido de nuevo con el equipo costasoleño, club en el que jugó durante tres temporadas, entre 2017 y 2020.

La jugadora internacional de 28 años formará una pareja de lujo bajo palos junto a Merche Castellanos. Habrá que ver qué pasa ahora con Virginia Fernández, que podría seguir como tercera portera, pero que tiene una oferta del Elda para jugar en el equipo alicantino la próxima temporada.

Cuarto fichaje

El fichaje desvelado por Deporte Cien Por Cien supone un nuevo golpe encima de la mesa del club presidido por Pepa Moreno, que ha logrado el sí de la jugadora a pesar de tener ofertas jugosas del balonmano europeo y de otros clubes de la misma Liga Guerreras Iberdrola. Su llegada se une a los tres fichajes ya realizados de Joana Resende, Marta Regordán, estos ya confirmados por el propio club malagueño, y el de Nayra Solís, todavía por ser oficial, al igual que el de Alice Fernandes.

Diva, en su etapa en Málaga. / La Opinión

Isa Medeiros, dos años más

Por otro lado, Isabelle dos Santos Medeiros continuará escribiendo su historia dorada en el Costa del Sol Málaga. Según confirmó el club, la extremo renueva por dos temporadas más, hasta el 2026, y cuando se cumpla el contrato habrá pasado ocho como "pantera". «Estoy muy contenta en el club, es como mi segunda familia. El club sigue apostando por crecer, por buscar títulos, por estar entre los tres mejores de la liga y en Europa. Tengo mucha ambición y mucha ilusión por continuar aquí para ganar títulos y estar entre los mejores», se sincera la de Sao Paulo: «Málaga es como mi segunda familia. Me encanta la ciudad, me encanta la gente, estoy muy cómoda y muy feliz con las chicas y con todos».

El progreso de su llegada a aquí es gigante, pasó más de un lustro. «Buah, ocho temporadas. He cambiado muchísimo. Cuando llegué era un bebé y ahora ya soy mayor. Estoy muy contenta, he aprendido mucho en el club, he ganado muchos títulos, he logrado muchos títulos individuales como ir a la selección, estar entre las mejores extremos derechos… siempre busco mejorar y estoy muy contenta», reflexiona, en palabras que evidencian el desarrollo del equipo y de ella de la mano: «Poquito a poquito fuimos logrando cosas. Empezamos de abajo hasta los títulos y ahora jugamos fase de grupos de la EHF European League, para nosotras fue muchísimo. Hay que seguir mejorando y buscando algo más bonito».

Isa Medeiros. / La Opinión

Las "panteras" se aseguran goles con la extremo, segunda máxima anotadora este curso en la Liga Guerreras Iberdrola con 76 (77 Gabriela Bitolo). Una pieza esencial para el entrenador que continuará siendo un puñal en el extremo derecho. Recientemente convocada con Brasil en la preparación de los Juegos Olímpicos, su gran rendimiento le hace estar en la órbita internacional. Lo que es seguro es que continuará escribiendo nuevos capítulos como pantera hasta 2026. Isa Medeiros y el Costa del Sol Málaga, una unión que continúa.

17 jugadoras seguras para la plantilla 24/25

La renovación de Medeiros es un paso más al núcleo duro ya atado formado por las gemelas López, Sole y Espe, Silvia Arderius, Merche Castellanos, Rocío Campigli, Eli Cesáreo y Estela Doiro, todas ellas ya confirmadas por el club, a las que hay que añadir también a Estitxu Berasategi, Gabriela Bitolo, Patricia Lima, Elena Cuadrado y Laura Sánchez, todas ellas también ya renovadas, pero pendientes de que el club anuncie estos acuerdos a lo largo de las próximas semanas.