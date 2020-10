Los trabajadores de Alcoa San Cibrao recurren a la Justicia para intentar frenar el ERE

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao ha informado a los trabajadores de que este viernes se ha presentado en el registro del Tribunal Superior de Justicia de Galicia la solicitud de Cautelar con la que pretenden paralizar temporalmente el proceso del ERE.

En una nota remitida a Efe, el Comité explica que se pide en primer lugar la intervención o administración judicial de la planta de Aluminio por parte de la SEPI.

Así mismo y, subsidiariamente, se solicita que se ordene a Alcoa no comenzar con la paralización de las cubas y, en consecuencia, no ejecutar los despidos individuales en tanto no exista sentencia firme.

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, insistió hoy en la necesidad de "mantener la presión sobre Alcoa para que se siente a negociar sobre el futuro de la planta de San Cibrao", y para ello consideró "fundamental la unidad de acción alcanzada por el Gobierno de España, Xunta de Galicia y trabajadores".