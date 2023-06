Las pensiones no contributivas son las prestaciones que da la Seguridad Social a todos aquellos ciudadanos que no han cotizado lo suficiente para obtener una pensión contributiva. Los casos más habituales son el del desempleo, cuando el trabajador no ha cumplido el mínimo de cien días cotizados; o la jubilación, cuando el contribuyente no ha cotizado los años suficientes para acumular una pensión.

En ambos casos, entre otros muchos, los ciudadanos pueden acceder a lo que se conoce como "pensión no contributiva". El organismo encargado de gestionar la concesión y los requisitos para cobrar este tipo de subsidios es el Instituto Nacional de Seguridad Social, que hace efectivas estas prestaciones a través de los distintos organismos como el Servicio Público de Empleo Estatal, más conocido como SEPE. Buenas noticias para los pensionistas: reciben un nuevo ingreso en los próximos días El SEPE gestiona, entre otras cosas, la prestación por desempleo: cuando el trabajador se queda sin trabajo, tiene derecho a cobrar una parte proporcional del sueldo que ha estado cotizando durante los meses inmediatamente anteriores. En el caso de aquellos trabajadores que no cumplen los requistios para cobrar la prestación por desempleo, existe el conocido como "miniparo" o subsidio por cotización insuficiernte al que pueden acceder durante algunos meses los ciudadanos que no hayan alcanzado los requerimientos mínimos. Pero, ¿qué ocurre cuando sí hemos tenido derecho a paro y se nos agota? Este escenario es uno de los que más miedo generan a las personas que se quedan en paro, especialmente si tienen cargas familiares y se encuentran dentro de un segmento de población de riesgo. El nuevo 'regalo' de 100€ la Seguridad Social que solo tiene un requisito Para estos casos, el SEPE ha activado un paquete de ayudas destinadas a todas aquellas personas que tienen familia a su cargo, pero que han agotado todos los ingresos del paro y no encuentran trabajo. Esta ayuda está destinada a trabajadores desempleados de larga duración que cuentan con cargas familiares y que depende de ciertos requisitos para obtenerla. En total, este subsidio por agotamiento del paro llega hasta los 15.000€ en dos años en su máxima prestación. Entre los requisitos para cobrarlo está disponer de una renta inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional y tener responsabilidades familiares.