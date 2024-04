Alerta a toda la población por esta última notificación sobre la Renta de Hacienda

El pasado 3 de abril dio comienzo la nueva temporada de la declaración de la Renta y, con ella, han llegado una vez más los intentos de estafa que han motivado que la Agencia Tributaria lanze un nuevo aviso a los contribuyentes ante los constantes intentos de phising que persiguen suplantar la identidad y robar la información financiera de las personas que presentan el modelo 100.

A través de un reciente comunicado, la Agencia Tributaria ha dado a conocer a los ciudadanos que tal y como ha sucedido en ocasiones anteriores, existe toda una campaña de mensajes falsos que circulan a través del correo electrónicos y los SMS con mensajes fraudulentos uqe intentan hacerse pasar por la institución para obtener los datos confidenciales o bancarios de los ciudadanos.

Aviso urgente de la AEAT

Según han explicado desde la agencia, los delincuentes que están detrás de estas prácticas se valen de distintas técnicas para intentar robar los datos de sus víctimas: por un lado, dirigir a los usuarios a los sitios webs falsos donde se hacen pasar por Hacienda, o ingeniárselas para que estos descarguen archivos adjuntos en sus ordenadores o teléfonos que contienen virus o malwares.

Hacienda ha recordado a todas las personas que, por su parte, nunca se solicita información delicadada sobre cuestiones económicas o personales a través de canales como el correo electrónico o el SMS y que, en cualquier caso, jamás se piden los números de la tarjeta de crédito y de cuentas bancarias por estos medios. Por ora parte, la Agencia Tributaria tampoco envía archivos sobre facturas u otros datos, han querido recordar: "La Agencia Tributaria insiste en que nunca solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de datos".

Esto es lo que hay que hacer si nos llega esta notificación

Ante esta situación, desde la administración han dado varias recomendaciones. Para empezar, "no abrir mensajes de usuarios desconocidos o no solicitados y eliminarlos directamente". También han recomendado "no responder en ningún caso a estos mensajes" y "tener precaución al seguir enlaces".

En este último caso, desde la AEAT invitan a desconfiar de los enlaces incluso aunque vengan de contactos conocidos. Finalmente pero no por ello menos importante, también llaman a "tener precaución al descargar archivos adjuntos de correos electrónicos", de la misma forma, aunque su procedencia sea de contactos conocidos.

Para luchar contra este tipo de ciberdelitos, es casi tan importante seguir las indicaciones como mantenerse debidamente informado sobre cuáles son las estafas que se están produciendo en el momento.

La nueva estafa sobre la que alerta la Agencia Tributaria

Además de este aviso, la Agencia Tributaria ha activado un 'Formulario para informar de problemas de seguridad: phishing, smishing y otros posibles fraudes. En él tan solo hay que cumplimentar los campos indicando cuál ha sido el tipo de fraude (si por correo electrónico, por SMS o por otros), la dirección web en caso de que la haya y el contenido del mensaje. Por último, también se puede adjuntar una imagen del SMS o correo electrónico para facilitar el trabajo de Hacienda.