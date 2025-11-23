Publicado el V Informe de Economía Circular elaborado por Cotec

España necesitaría más de 3 planetas para sostener su consumo actual de recursos. El dato procede del V Informe Cotec de Economía Circular, presentado en Sevilla. El estudio alerta sobre el impacto del consumo urbano y reclama un cambio urgente en los hábitos de producción y consumo.

La Fundación Cotec para la Innovación, en colaboración con la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS), analizó la evolución de la economía circular en España durante la última década. El resultado evidencia que el país sigue lejos de los objetivos fijados por la Unión Europea para 2030.

El desafío del consumo urbano

El informe indica que España necesitaría más de 3 planetas para sostener su consumo si mantiene sus patrones actuales. Europa en conjunto consume recursos equivalentes a 3,28 planetas, mientras que España alcanza los 3,6. Países como Dinamarca o Alemania presentan cifras aún más altas.

El objetivo europeo es que la actividad económica se mantenga dentro de los límites del planeta. Sin embargo, los datos confirman que tanto España como el resto de Europa deben acelerar la transición hacia modelos sostenibles.

Como punto positivo, el estudio destaca que España ha mejorado su productividad de recursos. En 2024, generó 3,53 euros por cada kilogramo de material utilizado, superando la media de la UE (2,99 €/kg). Esto demuestra una mayor eficiencia y un uso más racional de los materiales.

Indicadores que aún deben mejorar

A pesar de estos avances, el quinto informe e Economía Circular de Cotec subraya un claro margen de mejora. La tasa de uso circular de materiales en España es del 8,5%, muy por debajo de la media europea (12%) y lejos del objetivo comunitario del 23,4%. Además, solo se recicla el 41% de los residuos municipales.

El estudio también alerta sobre la cantidad de residuos enviados a vertederos. España duplica la media europea, con 223 kilos por habitante en 2023. Esta cifra pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos fijados para 2035.

El informe incluye además un análisis sobre la implantación de la economía circular en las empresas españolas. Evalúa cómo las compañías informan sus estrategias y recoge buenas prácticas de firmas como Inditex, Naturgy, Repsol y Urbaser.

Una fundación que impulsa la innovación

La Fundación Cotec es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social en España. Cuenta con más de 100 miembros, entre empresas privadas y administraciones de los ámbitos regional y local.

Cotec ha sido una organización pionera en España en la promoción de la economía circular. En 2017, organizó una cumbre internacional sobre el tema, que reunió a tres jefes de Estado con decenas de políticos y empresarios de España. Italia y Portugal, además de publicar un vídeo divulgativo que suma cerca de tres millones de visionados solo en su canal de Youtube. El informe de Cotec es la principal referencia en España sobre economía circular.

En ese sentido, la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, recordó que estos informes son esenciales para orientar las políticas públicas. «Solo con datos rigurosos y cooperación entre sectores podremos cambiar la tendencia», señaló durante la presentación en Sevilla.