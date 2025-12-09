«Si queremos que España siga siendo líder, debemos afrontar el problema del agua»

¿Qué hitos considera más determinantes en la consolidación del grupo como mayor productor mundial de aceite de oliva virgen extra?

Siempre he dicho que el mérito de Dcoop lo tienen los directivos que desde un primer momento decidieron colaborar entre sí para crear la cooperativa de segundo grado, las 13 almazaras cooperativas de esta comarca que crearon el grupo. Luego eso se ha reproducido en todas las fusiones de entidades de segundo grado que hemos realizado (hasta doce), donde todos han logrado vencer los localismos y personalismos.

¿Qué ventajas competitivas ofrece el modelo cooperativo frente a otros modelos de negocio del sector agroalimentario?

Las cooperativas agroalimentarias son empresas y por la tanto han de tener esa visión profesional. A lo largo del tiempo se ha venido demostrando que son el mejor modelo empresarial para defender a los ganaderos y agricultores. Con la unión, se generan más oportunidades en el mercado, se trabaja para defender la mejor comercialización posible y también se puede trabajar en abaratar costes. Por eso tiene tanta importancia en nuestros pueblos, donde son la principal empresa en muchos de ellos. Debemos estar orgullosos de nuestras cooperativas, que han logrado hitos inimaginables y tienen mucho futuro por delante, generando riquezas y empleo en el medio rural y dando vida a nuestros pueblos.

¿En qué situación considera que se encuentra actualmente el sector olivarero español?

Creo que está en un buen momento, con un producto como el aceite de oliva que tiene buena imagen como producto saludable y que tienen muchos mercados que ganar, con mucho potencial. Dicho esto, si queremos que España siga siendo líder mundial, debemos afrontar el problema del acceso al agua para producir alimentos, en este caso aceite. Hay recursos hídricos que deben gestionarse mejor y el futuro del olivar pasa indisolublemente por el agua.

¿Qué estrategias utilizan para posicionar su producción en los mercados internacionales?

Trabajamos a largo plazo, intentando buscar mercados y clientes que nos permitan darle salida a importantes volúmenes de nuestra producción anualmente. Es un trabajo lento, pero que poco a poco, va dando sus frutos.

¿Cómo están trabajando para reducir la huella ambiental y avanzar en sostenibilidad agrícola?

Siempre he dicho que lo primero es la sostenibilidad económica de las explotaciones de nuestros cooperativistas. Si el campo no es rentable, no hay otro tipo de sostenibilidad. Estamos adaptándonos a los nuevos requisitos y los nuevos tiempos con proyectos y certificaciones ambiciosas. También opino que, de momento, estos esfuerzos no están reconocidos en el mercado por el consumidor. Se exige mucho, pero no se está dispuesto a pagarlo. Hay que hacer mucha pedagogía en todos los ámbitos y también replantearse muchas de las exigencias que hacen perder competitividad a la agricultura europea.

¿Cómo está afectando el cambio climático a la producción de aceite y aceitunas de mesa?

Ya lo he comentado, el principal problema que afrontamos son los períodos de sequía, las lluvias torrenciales localizadas y el aumento de las temperaturas en general. Los olivos son árboles fuertes, pero sin duda el acceso racional al agua será fundamental a futuros si queremos que subsista este cultivo tan social. Insisto, hay recursos, lo que hace falta es que al frente de la Administración haya gente voluntariosa que sepa gestionarlos.

¿Cómo contribuye la cooperativa al desarrollo económico y social de las zonas rurales donde opera?

Nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestras cooperativas son el motor económico de la gran mayoría de nuestros municipios. Contamos con centros industriales en las comarcas donde operamos y que no se van a deslocalizar. Creamos empleo cualificado en el sector agroindustrial y así conseguimos que la gente siga viviendo donde les gusta. ¿Habrá más y mejor sostenibilidad que esta?

¿Qué importancia tiene mantener a los jóvenes vinculados al campo y cómo se fomenta su incorporación?

Para que el campo sea atractivo, ha de ser necesariamente rentable. Formación, profesionalización y acceso al agua… con eso se incorporarán mucho. Por nuestra parte, promovemos iniciativas que sensibilización el respecto, como las jornadas MuYJoven.

¿Cuáles son los principales objetivos de Dcoop para los próximos años?

Los mismos que originaron su fundación: tratar de conseguir la mayor rentabilidad para sus cooperativistas a través de la mejor comercialización posible y el abaratamiento de costos.