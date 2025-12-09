Muñoz Zurita: La rentabilidad de una empresa depende de la planificación
Con 48 años de experiencia, esta asesoría ofrece un servicio íntegro y cercano de principio a fin
Contar con una buena asesoría se ha vuelto esencial tanto para los nacionales como para quienes eligen establecerse en Málaga y provincia, la cual se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por extranjeros, nómadas digitales y profesionales internacionales.
La complejidad de los trámites fiscales, laborales y legales requiere un acompañamiento experto que garantice seguridad y cumplimiento normativo. Una asesoría profesional no solo facilita la adaptación al marco jurídico español, sino que también optimiza la gestión de negocios y patrimonios.
Muñoz Zurita ofrece un servicio íntegro y cercano desde el principio hasta el final. Fundamentado en la experiencia acumulada durante más de 48 años en el sector. Y respaldado por un equipo de profesionales altamente cualificados en los ámbitos fiscales, laborales, contables y jurídicos.
La asesoría ofrece una gestión completa y personalizada para empresas y profesionales. Se encargan de los contratos, la administración de personal y todas las obligaciones fiscales con precisión y eficiencia, garantizando el cumplimiento normativo y la tranquilidad del cliente.
En el área de extranjería, proporcionan un servicio integral que abarca trámites de nacionalidad, permisos de residencia y trabajo, regímenes especiales y defensa administrativa. Acompañan a ciudadanos extranjeros en cada fase de su proceso legal en España.
Servicios de la auditoría
Cuentan también con un departamento de auditoría y gestión financiera, especializado en la optimización de procesos internos, la gestión de subvenciones públicas y la administración de bienes internacionales.
Málaga se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por extranjeros, nómadas digitales y profesionales internacionales.
Este auge ha incrementado la necesidad de regularizar la situación legal y administrativa de quienes deciden establecerse o invertir en la ciudad.
Su equipo ofrece un acompañamiento experto para navegar la compleja burocracia española, garantizando soluciones seguras y adaptadas a la normativa vigente.
Ofrecen una regularización de la situación legal, permitiendo residir y trabajar en España cumpliendo al 100 % con las obligaciones tributarias y laborales.
Además, gestionan trámites de arraigo laboral o por formación, ideales para quienes buscan formalizar su estancia a través del empleo o los estudios, especialmente en un mercado que cada vez atrae a más talento internacional.
Amplia experiencia
Con más de 45 años de experiencia en Málaga, Antequera y Vélez-Málaga, la personalización es uno de los pilares que define la forma de trabajar en Muñoz Zurita.
Su proceso comienza con una primera visita informativa gratuita, en la que escuchan y comprenden las circunstancias específicas de cada negocio. Después, su equipo multidisciplinar evalúa la información recogida, analizando los ámbitos contable, fiscal, laboral y jurídico que puedan influir en la estrategia.
Finalmente, elaboran un plan de asesoramiento personalizado, que integra las soluciones de todos los departamentos para ofrecer un servicio coordinado y confidencial.
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- Los médicos de Málaga se preparan para cuatro días de huelga: estas son sus principales reivindicaciones
- La venta de Málaga abierta desde 1490 en la que comieron los Reyes Católicos y Cervantes: con patatas fritas a la leña
- Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
- Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
- Málaga es una de las capitales españolas con más 'amplio desfase' entre el precio ofertado de la vivienda y el que demanda el comprador
- El parque más singular de Málaga: con un lago, un géiser y un zoo de animales exóticos
- Mercadona, Lidl, Dia y Aldi: ¿qué supermercados abren este puente de diciembre en Málaga?