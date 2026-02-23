Alhaurín de la Torre, pujanza económica y polo de atracción de inversiones

En el periodo 2021-2029, el nivel de inversión del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre va a llegar a un mínimo de 70 millones de euros, una ambiciosa apuesta económica desde las arcas municipales que está suponiendo y supondrá una nueva y espectacular transformación de sus infraestructuras, equipamientos, servicios y trama urbana y un salto de calidad enorme hacia un concepto de ciudad aún más dinámica, próspera, amable, moderna, competitiva y cohesionada.

El alcalde, Joaquín Villanova, considera que la solvencia financiera del Consistorio, fruto de una política de austeridad y contención del gasto, excelencia en la administración de los recursos y búsqueda de financiación externa a través de otras administraciones, permite exhibir un importante músculo inversor, por encima de municipios de mayor envergadura, para convertir a Alhaurín de la Torre en la vanguardia de toda la provincia de Málaga, como líder de los principales estándares cualitativos de pujanza, capacidad de atracción de inversiones, modelo de economía sostenible, productividad, emprendimiento y calidad de vida.

Entre 2021 y 2025, según los datos oficiales sobre ejecución presupuestaria real, el esfuerzo inversor municipal permitió rozar los 52 millones de euros para un total de 766 actuaciones de pequeño, mediano y gran calado, lo cual consolida al Ayuntamiento como el gran motor de la economía local a un nivel nunca antes conocido.

Fruto de ello, ha sido posible abordar, en ese cuatrienio y en todos los puntos del término municipal, infraestructuras decisivas y absolutamente necesarias de tipo hidráulico, viario, deportivo, urbano, sociocultural, medioambiental, de transporte y movilidad, etcétera, así como perfeccionar la red de servicios públicos locales hacia estándares de la más alta exigencia y sin nada que envidiar a capitales de provincia.

Podemos citar, entre esas casi 800 obras, la inminente finalización de las obras en la avenida de España, numerosas inversiones hidráulicas para mejorar el almacenamiento y suministro de agua y la evacuación de pluviales y saneamiento, actuaciones en urbanizaciones y barriadas, planes de asfaltado o la renovación de acerados. En este 2026, destacan la licitación del nuevo Polideportivo Cubierto ‘Alberto Díaz’, la remodelación de la Casa del Conde como futuro equipamiento cultural, la comunicación directa de la avenida Juan Carlos I con la plaza Santa Ana, la ampliación de la plaza de la iglesia con el futuro mirador, entre otros muchos.

Bien con recursos propios, bien con aportaciones de otras administraciones, en materia de movilidad, el municipio ha experimentado un avance significativo. Destacan el desdoblamiento de la A-404 -obra a punto de comenzar- y la puesta en servicio del nuevo enlace con la A-7, que ha contribuido de forma notable a reducir la congestión y mejorar la fluidez del tráfico. El Ayuntamiento mantiene su apuesta por el fortalecimiento del transporte público metropolitano, con el objetivo de aumentar frecuencias, mejorar conexiones con Málaga, la Universidad y la Costa, y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, con inversiones desde hace varios años y que seguirán en los próximos.

En el ámbito de la innovación y la movilidad inteligente, Alhaurín de la Torre consolida su posición como nodo estratégico con el impulso del centro Misión Smart Mobility, que inicia una nueva etapa con el lanzamiento del primer reto andaluz de innovación abierta en movilidad. Esta iniciativa se apoya en los resultados de la red Misión, que ha acelerado decenas de startups, varias de ellas especializadas en soluciones de movilidad conectada y gestión inteligente del tráfico

Entre los proyectos más inmediatos, destaca la próxima inauguración del nuevo Teatro Municipal, prevista para la próxima primavera. Se trata de una infraestructura cultural de gran envergadura que supondrá un salto cualitativo decisivo en el posicionamiento de Alhaurín de la Torre como referente cultural metropolitano.

Paralelamente, el Consistorio se prepara para poner en marcha las actuaciones incluidas en el Plan de Actuación Integrado (PAI), orientado a la revitalización integral del Centro Histórico. Este plan contará con casi 9 millones de euros procedentes de fondos europeos FEDER, a sumar a los 6 millones que aportará el propio Ayuntamiento, hasta un total de 15 millones entre 2026 y 2029. Las intervenciones principales incluyen la construcción de un aparcamiento subterráneo y la peatonalización de la avenida Isaac Peral, la remodelación del Mercado, la rehabilitación y ampliación de la Casa de la Juventud -que albergará un Polo Digital-, así como la reurbanización de la calle Ermita, calle Punto Industrial y plaza Alcalde Antonio Vega González. Estas actuaciones permitirán la creación de un gran eje peatonal central, concebido como una ‘supermanzana’ destinada al uso ciudadano y a la dinamización social, cultural y comercial del municipio.

Igualmente, a medio y largo plazo, el Ayuntamiento trabaja en proyectos de carácter estructural, como el futuro estanque de tormentas en la cabecera del arroyo Blanquillo, destinado a prevenir inundaciones, así como en estudios para la construcción de nuevos aparcamientos públicos.