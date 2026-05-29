Estudios inmobiliarios, el título que habilita para trabajar como administrador de fincas
La Facultad de Marketing y Gestión de la UMA imparte en el próximo curso la VI edición del Diploma de Extensión Universitaria en Gestión y Administración de Fincas y el de introducción a la Gestión inmobiliaria
Desde el año 1997 se viene impartiendo por parte de la UMA el título propio en Estudios Inmobiliarios, a través del cual se han formado y convertido en profesionales colegiados más de 500 administradores de fincas, no solo de la provincia de Málaga, sino con procedencia de toda Andalucía.
El curso 26-27 será el de la VI edición del Curso de Especialización Universitaria en Gestión y Administración de Fincas y del Curso de Especialización en Introducción a la Gestión Inmobiliaria de la Universidad de Málaga.
Este título propio que imparte la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga, en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, forma parte de los tradicionalmente denominados Estudios Inmobiliarios, que posibilitan a sus egresados colegiarse y ejercer como administradores de fincas en todo el territorio nacional, una profesión clave en la gestión de propiedades inmobiliarias, esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad.
Cada uno de ellos cuenta con 90 créditos que se cursan en dos años y medio, aunque la docencia principal se concentra en un curso académico para cada titulación.
Para poder colegiarse como administrador de fincas, se deben cursar ambos títulos, realizando en primer lugar el diploma en extensión universitaria en introducción a la gestión inmobiliaria.
El segundo título podrá iniciarse en el siguiente curso académico, tras la realización de los dos primeros semestres del primero, aunque no haya terminado o superado la totalidad del primer curso, aunque lo normal será que solo le quede ya de ese primer título, las prácticas y el trabajo fin de curso que debe entregarse para concluir la formación.
En septiembre de 2026 dará comienzo una nueva edición de dicho título, encontrándose ya abierto el plazo de preinscripción a tal fin.
El formato del curso es semipresencial, a través del campus virtual de la UMA, con clases presenciales los viernes en horario de tarde, de 16 a 21.30 horas
El programa tiene cupos limitados, con un mínimo de 22 y un máximo de 35 estudiantes por curso.
El Plan de estudios tiene un 42% de créditos relacionados con el derecho, un 29,5% con el sector inmobiliario y profesional, un 21% de economía y gestión de empresas y un 7,5% a otro tipo de materias.
Para más información
Dirección: Av. Francisco Trujillo Villanueva, 1, 29071 Málaga
Teléfono: +34 951952224
Página web: www.estudiosinmobiliarios.uma.es
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