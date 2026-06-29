Emilia Villegas: «La salud de la mujer requiere atención adaptada a cada etapa de su vida»

En el contexto del Especial Salud 2026 de La Opinión de Málaga, conversamos con la Dra. Emilia Villegas, jefa de la Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vithas Málaga, una referencia en el cuidado integral de la salud femenina. Al frente de un equipo multidisciplinar altamente cualificado, la doctora lidera un modelo asistencial que combina innovación tecnológica, experiencia clínica y una visión global de la mujer en todas las etapas de su vida.

-La Unidad se ha consolidado como un referente en la provincia. ¿Cuál es la clave de este posicionamiento?

-Sin duda, nuestro principal valor es el equipo humano. Contamos con un amplio grupo de profesionales altamente especializados que trabajan de forma coordinada para ofrecer una atención integral. No solo abordamos patologías concretas, sino que entendemos la salud de la mujer como un conjunto de factores físicos, hormonales y emocionales que requieren un enfoque global.

-¿Qué significa realmente ese ‘abordaje integral’?

-Tratamos cualquier patología ginecológica desde una perspectiva 360 grados. Desde problemas comunes hasta procesos complejos como la endometriosis o patologías oncológicas. Además, acompañamos a la mujer en todas las etapas: adolescencia, edad fértil, embarazo y menopausia.

-Precisamente, la menopausia es uno de los temas que más preocupan a las pacientes. ¿Qué enfoque adoptan en este ámbito?

-La menopausia debe abordarse desde una perspectiva integral y personalizada. Cada mujer la vive de manera diferente, y los tratamientos deben adaptarse a sus necesidades específicas. En la unidad prestamos especial atención a esta etapa, ofreciendo desde terapias hormonales cuando están indicadas, hasta opciones no hormonales, asesoramiento nutricional y recomendaciones de estilo de vida. Además, abordamos síntomas asociados como la sequedad vaginal, la pérdida de elasticidad o los trastornos del sueño. Es fundamental que la mujer se sienta acompañada y comprenda que esta etapa puede vivirse con calidad de vida.

-En los últimos años, la ginecoestética ha ganado protagonismo. ¿Qué papel ocupa dentro de su unidad?

-Es un área en pleno crecimiento y con un gran impacto en la calidad de vida de las mujeres. En la Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vithas Málaga ofrecemos tratamientos ginecoestéticos de vanguardia, orientados a mejorar tanto la funcionalidad como el bienestar íntimo. Hablamos de procedimientos mínimamente invasivos que permiten tratar problemas como la atrofia vaginal, la incontinencia urinaria leve o la pérdida de tono en la zona íntima. Estos tratamientos no solo tienen un componente estético, sino también funcional y emocional, y cada vez más mujeres los demandan.

-¿Qué importancia tiene la innovación tecnológica en la evolución de la unidad?

-Es fundamental. La innovación nos permite ofrecer tratamientos más precisos, menos invasivos y con mejores resultados. Incorporamos de manera constante nuevas tecnologías que mejoran tanto el diagnóstico como la intervención. Esto se traduce en una recuperación más rápida para la paciente y en una mayor seguridad durante los procedimientos.

La revolución de la cirugía robótica en ginecología

Uno de los hitos más recientes en la unidad ha sido la incorporación de la cirugía robótica, una tecnología que está transformando la práctica quirúrgica en ginecología. Este sistema permite a los especialistas realizar intervenciones con una precisión milimétrica, gracias a una visión tridimensional de alta definición y a instrumentos articulados que reproducen los movimientos de la mano del cirujano con máxima exactitud.

La cirugía robótica se emplea especialmente en procedimientos complejos, como la extirpación de úteros (histerectomías), el tratamiento de la endometriosis profunda, la cirugía oncológica ginecológica o la corrección de prolapsos. Entre sus principales ventajas destacan una menor agresión quirúrgica, menos dolor postoperatorio, menor pérdida de sangre y una recuperación más rápida.

Para la Dra. Villegas, esta incorporación supone un salto cualitativo: «nos permite ofrecer a nuestras pacientes técnicas más avanzadas, con resultados altamente precisos y una mejora significativa en su recuperación. Es una apuesta clara por el futuro de la ginecología».

-Volviendo al día a día de la unidad, ¿cómo definen la relación con las pacientes?

-La relación médico-paciente es uno de los pilares de nuestra actividad. Apostamos por una comunicación clara, cercana y basada en la confianza. Es fundamental que la paciente entienda su diagnóstico y participe en las decisiones sobre su tratamiento. Esto no solo mejora los resultados clínicos, sino también la experiencia global.

-¿Qué mensaje le gustaría trasladar a las mujeres de Málaga?

-Que cuiden su salud de forma preventiva y que no normalicen síntomas que pueden tener solución. Muchas veces se asumen como inevitables problemas que, con el tratamiento adecuado, pueden mejorar notablemente. Además, les diría que confíen en equipos especializados que puedan acompañarlas en todas las etapas de su vida.

Con un enfoque centrado en la excelencia médica, la innovación y el bienestar integral, la Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vithas Málaga continúa posicionándose como un referente en la atención a la mujer, ofreciendo respuestas avanzadas y personalizadas a cada paciente.