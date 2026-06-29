HM Hospitales impulsa su Unidad de Arritmias Avanzadas en Málaga

HM Hospitales continúa avanzando en el desarrollo de una Unidad de Arritmias Avanzadas en Málaga, con el objetivo de ofrecer a los pacientes una atención integral y altamente especializada para el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del ritmo cardiaco.

Este proyecto asistencial está liderado en Málaga por el Dr. Germán Merchán y se desarrolla en estrecha colaboración con la Unidad de Arritmias del Hospital Universitario HM Montepríncipe, dirigida por el Dr. Jesús Almendral, considerado uno de los principales referentes nacionales en electrofisiología cardiaca y tratamiento intervencionista de las arritmias.

Fibrilación auricular

La fibrilación auricular, la arritmia más frecuente en la población general, afecta a millones de personas en todo el mundo y constituye una de las patologías cardiacas que mayor impacto tiene sobre la calidad de vida de los pacientes. En los últimos años, los avances tecnológicos y el perfeccionamiento de las técnicas de ablación han permitido mejorar significativamente los resultados clínicos y reducir las complicaciones asociadas a estos procedimientos.

«Nuestro objetivo es que cualquier paciente con una arritmia compleja pueda encontrar en nuestros hospitales una respuesta diagnóstica y terapéutica de máximo nivel, basada en un modelo de asistencia transversal que integra la experiencia de profesionales de referencia nacional y la incorporación constante de nuevas tecnologías», explica el Dr. Germán Merchán.

El especialista destaca que la creación de una Unidad de Arritmias Avanzadas permite ofrecer un abordaje integral de patologías cada vez más prevalentes. «La fibrilación auricular es una de las arritmias que más afecta a la calidad de vida de los pacientes. Contar con una estructura asistencial específica y con el trabajo en conjunto con un equipo de referencia como el del Dr. Almendral nos permite seguir elevando el nivel de la atención que prestamos en Málaga», añade.

Por su parte, el Dr. Pedro Chinchurreta, jefe del Servicio de Cardiología de HM Hospitales en Málaga, subraya que este proyecto «representa un paso muy importante en la estrategia de crecimiento de la cardiología de HM Hospitales en Andalucía. Nuestra prioridad es acercar a los pacientes procedimientos avanzados y el conocimiento de algunos de los mejores especialistas del país sin que tengan que desplazarse fuera de su entorno».

La colaboración con el Hospital Universitario HM Montepríncipe permite además integrar en Málaga la experiencia de una de las unidades con mayor trayectoria en el tratamiento de las arritmias cardiacas en España y seguir consolidando una red asistencial basada en la excelencia clínica, la innovación y el trabajo coordinado entre profesionales.