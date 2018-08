Desiderio triunfa en Málaga con su helado gourmet

Cerrado Calderón cuenta con un nuevo espacio gastronómico donde degustar helados artesanales gourmets creados por el laureado maestro heladero Ariel Segesser. Dicho establecimiento aporta novedades al sector de la heladería, ya que, según su responsable, José Lucas, se incluye el servicio a domicilio sin ningún coste añadido. Además, cuenta con un obrador de pastelería, por lo que además de helados artesanales, Desiderio Gelato & Caffè ofrece productos de repostería casera como tartas, gofres, pancakes, crepes o cruasán, entre otros. La carta se completa con una oferta salada para comidas ligeras.

Este emprendedor argentino tiene como objetivo dinamizar la oferta de calidad en el sector y dar al público una mayor variedad de productos además de helados y batidos con alcohol y sin alcohol. Así, el nuevo local da servicio de desayunos y meriendas, por lo que su carta incluye otro tipo de bebidas, aperitivos y platos salados como ensaladas y sándwiches.

Desiderio ofrece tres modalidades de helado artesano gourmet: el gelato clásico, el espresso y el gelato alive. De este último se elaborarán cuatro sabores diferentes en el momento y será a demanda del cliente. Según su responsable, José Lucas, «se trata de un novedoso equipo con una cúpula de metacrilato que en tan sólo tres minutos elabora en vivo el helado que nuestro cliente nos pida».

Para Desiderio la procedencia de la materia prima con que elaboran el helado es fundamental hasta el punto de contar con cinco Denominaciones de Origen: D.O. Sicilia, en el caso de los pistachos; D.O. Piamonte, de las avellanas; D.O. Bourbon, de la vainilla, D.O. Málaga y D.O. Marsala, de los vinos utilizados en algunos sabores. El cacao de sus elaboraciones tiene origen americano y procede de países como Perú, Ecuador y Venezuela. La fruta es cien por cien natural y para poder ofrecer helados de fruta de temporada durante todo el año trabajan con purés congelados de fruta.

–Desiderio, que significa ´deseo´ en italiano, cuenta con Ariel Segesser como artífice de las recetas de sus helados artesanales. Maestro heladero y chocolatero ganador de varios campeonatos mundiales de helado, en 2018 ha obtenido también el International Press Award. Segesser explica que son helados «de primera calidad sin aditivos ni grasas hidrogenadas», cuya base está compuesta por producto cien por cien natural y lácteos frescos, y en los que la fruta alcanza un porcentaje del 70 por ciento.

Actualmente, esta cadena cuenta ya con otros tres establecimientos en el centro de Málaga situados en Larios nº 3, Carretería nº 35 y Calderería nº 2, en los que ofrece una variada carta con un total de 32 sabores diferentes.