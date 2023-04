Una lona virtual de Ciudadanos ha causado sensación (y estragos) en Málaga. Sobre todo, en esa 'ciudad' que suele asomarse a patios con vistas tan variopintas como las que despliega Twitter. La difusión en las redes de un supuesto cartel publicitario de la candidata a la alcaldía, Noelia Losada, envolviendo el antiguo edificio de Correos provocó todo tipo de reacciones y, a su vez, muestra "la campaña diferente" con la que el partido liberal mira a las elecciones municipales en la capital malagueña.

Este 'juego' electoralista comenzó este miércoles 26 de abril a una hora propensa a la sobremesa, a las 15.30 horas para ser exactos, cuando la propia Noelia Losada difundió el siguiente mensaje: "¿Habéis visto qué bien queda la lona en el antiguo edificio de Correos? Ya que no lo usan ni tienen intención de solucionar su dejadez, como hemos denunciado en Ciudadanos Málaga en multitud de ocasiones, nos hemos decidido a que sea práctico después de tantos años #NoeliaEsFuturo #Futuro".

¿Habéis visto qué bien queda la lona en el antiguo edificio de Correos? Ya que no lo usan ni tienen intención de solucionar su dejadez, como hemos denunciado @CsMalaga en multitud de ocasiones, nos hemos decidido a que sea práctico después de tantos años.#NoeliaEsFuturo #Futuro pic.twitter.com/KnJJLcY0rw — Noelia Losada 🍊 (@NoeliaLosadaCs) 26 de abril de 2023

Y, aunque parecía totalmente real, la lona nunca ha existido y, ni mucho menos, ha estado colocada allí. Sencillamente, porque no lo permite la ley electoral y esta campaña ha sido trazada "al milímetro" para no vulnerar las normas previas al inicio de la campaña el próximo 12 de mayo, según explicaron fuentes del equipo de campaña de Noelia Losada.

En una situación tan complicada como la que lleva a la formación a combatir la decadencia con imaginación y la entrega de quienes 'resisten' en sus filas, ha aflorado esta estrategia de marketing que transita por los nuevos horizontes de la comunicación política y cultiva una técnica que perfecciona el fotomontaje llamada 'mock up'.

Sin embargo, no fueron pocos quienes se lo creyeron y no captaron el verdadero sentido de esta acción, que no será la única y llevará a Ciudadanos a difundir con planteamientos similares ideas que no han sido seleccionadas al azar, sino todo lo contrario. Se corresponden con puntos del programa electoral de Noelia Losada o con planteamientos defendidos por ella a lo largo de este mandato, en el que se quedó como única concejala de Ciudadanos, tras el paso a no adscrito de Juan Cassá, y ejerce como socia del Gobierno del PP al frente de Cultura, Deporte y el distrito de Teatinos.

Confusión

El efecto de la 'confusión' generado por la lona virtual del edificio de Correos produjo desde elogios que aplaudían la iniciativa hasta críticas. De hecho, llevó a usuarios de Twitter a relacionar el emplazamiento con la decadencia del partido liberal. O hubo hasta quien se permitió el lujo de asesorar a la 'competencia'. Fue el caso del candidato del PSOE a la alcaldía de Alhaurín de la Torre, David Márquez, quien lanzó el siguiente aviso: "¿Te has asesorado bien? Poner ese cartel antes del día 12 aunque no pidas el voto, puede ser ilegal".

El 'consejo' no pasó desapercibido y generó la respuesta del presidente del Comité Autonómico de Ciudadanos en Andalucía, Andrés Reche: "Para ser el candidato socialista en Alhaurín de la Torre, creo que el que debería asesorarse mejor, eres tú". Finalmente, la cordialidad irrumpió tras este primer choque entre Reche y Márquez, quien consideró "inteligente y barata" la campaña y le deseó suerte a Cs.

Esta iniciativa también activa, en clave irónica, cierto antídoto contra los tics de "la vieja política" y pone el foco sobre la costumbre de los grandes partidos a competir para hacer ver quién tiene la campaña electoral más ambiciosa. O, dicho de otra forma, "compiten para ver quién tiene la lona más grande", según apuntan las mismas fuentes del equipo de campaña de la candidata de Cs a la alcaldía de Málaga, Noelia Losada.