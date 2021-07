Asaja Málaga selecciona 500 mozos de almacén y envasadores para la campaña del mango y el aguacate. Esta es una de las ofertas de empleo en Málaga más interesantes y atractivas de esta semana, junto a la demanda de inventaristas y personal para supermercados con incorporación inmediata. No lo pienses más y consigue aquí mismo ese trabajo que estás buscando.

ASAJA MALAGA SELECCIONA:

500 PEONES DE MANIPULADO Y ENVASADO PARA MÁLAGA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos mozos de almacén y envasadores para la campaña del mango y aguacate.

Los turnos son rotativos por semanas, de mañana y de tarde ( 7.00-14.10 y 14.30-21.40 horas), además tenemos un turno partido solo en 1 de las maquinas (de 8.00 a 14.00 con descanso para comer y de 15.00 a 18.00), por eso pedimos disponibilidad completa.

La contratación seria eventual por campaña de mango a 40 horas semanales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 500 PEONES DE MANIPULADO Y ENVASADO PARA MALAGA.

PERSONAL PARA INVENTARIOS

INVENTARISTA para Vélez-Málaga

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

Desde Grupo Crit nos encontramos actualmente en búsqueda de candidatos con experiencia como inventarista con disponibilidad completa para trabajar en la zona de Marbella.

Seleccionamos personal con experiencia previa en tiendas o supermercados para incorporación muy inmediata.

La jornada prevista será aproximadamente entre 5 y 6 horas de trabajo.

Abstenerse candidatos/as que no estén disponibles de forma inmediata, que no tengan experiencia en el sector y que no estén interesados/as en contratos temporales.

Funciones:

- Realización de inventario en almacén

- Conteo de stock

Incorporación: 27 de Julio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Inventarista en Vélez-Málaga.

PERSONAL PARA SUPERMERCADOS

PERSONAL SUPERMERCADO - MÁLAGA Y COSTA

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Grupo Crit Málaga estamos buscando personal con experiencia previa en Supermercados: CAJEROS/AS, REPONEDORES/AS, CHARCUTEROS/AS, CARNICEROS/AS con disponibilidad completa y muy inmediata para trabajar en Málaga capital y con disponibilidad para moverse hasta Fuengirola. Se realizarán contrataciones de duración temporal (nuevas aperturas, ausencias, vacaciones, etc.).

Es necesario experiencia en atención al cliente, venta, exposición, limpieza, caja, reposición, charcutería, carnicería.

Abstenerse candidatos/as que no estén disponibles de forma inmediata, que no tengan experiencia en el sector y que no estén interesados/as en contratos temporales.

La jornada prevista es de 30/40 horas semanales de lunes a sábado con domingos de apertura aleatorios y los descansos establecidos. La jornada normalmente suele ser intensiva de mañana o tarde (rotativa).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal Supermercado - Málaga y Costa.

CARNICEROS/AS - CHARCUTEROS/AS para Fuengirola

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Grupo Crit Málaga estamos buscando personal con experiencia previa en Supermercados en los puestos de: CHARCUTEROS/AS, CARNICEROS/AS con disponibilidad completa y muy inmediata para trabajar en zona Costa: desde Fuengirola a Benalmádena.

Es necesario experiencia en atención al cliente, venta, exposición, limpieza, reposición, charcutería, carnicería.

Abstenerse candidatos/as que no estén disponibles de forma inmediata, que no tengan experiencia en el sector y que no estén interesados/as en contratos temporales.

La jornada prevista es de 40 horas semanales de lunes a sábado con domingos de apertura aleatorios y los descansos establecidos. La jornada normalmente suele ser intensiva de mañana o tarde (rotativa).

Residencia en zona Costa (desde Fuengirola a Benalmádena). Valoramos también candidatos/as con residencia en Málaga y alrededores siempre que puedan desplazarse de forma autónoma a la costa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carniceros/as - Charcuteros/as en Fuengirola.

DEPENDIENTE/A FIN DE SEMANA (DISCAPACIDAD) para Málaga

¿Buscas un empleo de verano? ¿Eres estudiante y te interesa un empleo para compaginarlo? ¿Resides en Málaga? ¿Tienes disponibilidad para trabajar en fin de semana? ¿Tendrías disponibilidad para trabajar en Navidad, vacaciones, etc.?

Buscamos un/a dependiente/a que cuente con certificado de discapacidad para trabajar en una conocida tienda ubicada en el Centro Comercial Larios en Málaga.

Las principales funciones serán;

-Caja, orden y mantenimiento de tienda.

-Atención al cliente, reposición de artículos.

-Gestión de almacén e inventario, pedidos.

-Gestión de categorías y lineales.

Personas con discapacidad: Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad oficial igual o superior al 33% emitido por el organismo público competente.

Valoramos formación en comercio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a fin de semana (discapacidad) en Málaga.