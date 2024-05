El Costa del Sol Málaga solo conoce la épica y avanza a semifinales de Copa (33-34)

El Costa del Sol solo sabe hacer los deberes a la heroica, y los cuartos de final de la Copa de la Reina no fueron excepción. Ante un combativo Atticgo Elche, campeón de la temporada regular, en el Donostia Arena de Illunbe, las "panteras" aseguraron su presencia en las semifinales tras un partido igualado no solo en los primeros sesenta minutos, sino en la prórroga e incluso la primera tanda de lanzamientos de siete metros. Pero al final, es Merche Castellanos la que marca las diferencias. En los cuartos de final de la Copa de la Reina, también.

Comienzo fulgurante

Las de Suso Gallardo cuajaron un gran comienzo, superando a las ilicitanas en el intercambio de golpes y obteniendo un importante rédito. Las malagueñas lograron una diferencia de cinco goles que no se volvería a ver en el encuentro, pues tras los primeros quince minutos, fue el Elche el que recuperó terreno y alcanzó el empate justo antes del descanso. Entre tanto, las porteras mantuvieron las tablas en el marcador con un gran rendimiento bajo palos, con una Merche Castellanos que seguía asumiendo galones y peso del equipo con una parada clave para retener el 11 a 11 antes del paso por vestuarios.

Ritmo frenético

El control escaseó en la segunda mitad. En un partido de posesiones muy rápidas y finalizaciones precipitadas, las cortas diferencias fueron la única constante en la montaña rusa que fueron los segundos treinta minutos. Uno arriba el Costa, dos el Elche, empate... el marcador no se detuvo y otorgó múltiples ventajas de uno y dos puntos, sin poder ninguno de los dos equipos aventajarse en tres o más. Gabriela Bitolo, vital en el triunfo, aseguró cada uno de sus lanzamientos de siete metros.

La lateral Daniela So y la guardameta Nicole Morales dotaron de aún más ritmo al partido por parte de un Atticgo Elche que comenzó a castigar cada pérdida de las "panteras". Las hermanas López aparecieron cuando más falta hacía, pues en los últimos compases del choque, fue primero Espe y después Sole las que aportaron una fluidez en ataque que parecían haber perdido las malagueñas.

Sin embargo, son los nombres que menos vienen apareciendo los que decantan el devenir de los grandes partidos. El primer gol de Sara Bravo vio la luz en los últimos compases y, tras recibir el que parecía ser el 25-24 definitivo para las ilicitanas a falta de diez segundos, llegó Eli Cesáreo, que aún no había fallado un lanzamiento. Tampoco fue así en el decisivo, pues tras un gran movimiento, consiguió anotar liberada para forzar la prórroga.

El banquillo del Balonmano Costa del Sol Málaga celebra una acción del partido. / La Opinión

Prórroga vibrante

Los diez minutos extra se antojaron como un regalo para el espectador. Al brutal nivel ofrecido por ambos equipos lo acompañaron los nervios propios de una prórroga de cuartos de final de la Copa de la Reina. Merche Castellanos no rehúye responsabilidades. La portera volvió a aparecer en numerosas ocasiones para mantener a raya las ofensivas del Atticgo Elche, aunque la falta de claridad en ataque del Costa del Sol cuando pudo aventajar de dos goles no terminó de romper el encuentro.

Como no podía ser de otra manera, la prórroga mantuvo las milimétricas diferencias entre ambos equipos, lo que se mantuvo hasta el final de la misma. Tanto fue así que los diez minutos de tiempo extra concluyeron con empate a 29. Y a partir de ahí, la hora aún más de la verdad si cabe. La tanda de penaltis.

Gabriela Bitolo, clave en el triunfo del Costa del Sol Málaga. / La Opinión

Penaltis acertados

Por si fuera poca igualdad durante los sesenta minutos iniciales y los diez de prórroga, los lanzamientos de siete metros no defraudaron. En la primera ronda de penaltis, anotaron todas las panteras excepto una Estela Doiro que no consiguió ver portería desde que lo hiciera en la primera mitad. Tras ello, la muerte súbita. Ahí ya no existía margen de error. A Gabriela Bitolo, "pantera" especialista desde los siete metros, no le tembló el pulso y anotó el primero de la segunda ronda. Y entonces, Merche Castellanos. La arquera internacional por la selección española volvió a ser la estrella al detener el lanzamiento clave de Alexandra do Nascimento para cerrar el choque con un marcador final de 33 a 34. Las "panteras", de nuevo a la heroica, sellan su presencia en las semifinales de la Copa de la Reina en San Sebastián tras superar a un Atticgo Elche que demostró por qué finalizó como líder la temporada regular.