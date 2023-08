La Feria de Málaga prevé una gran acogida, tanto porlos malagueños como por los turistas. Un año más, la Unión de Consumidores de Málaga ha dispuesto una encuesta en la que ha sondeado las previsiones de los usuarios de cara a la Feria de Málaga 2023. De hecho, una gran mayoria de los malagueños prevé ir a la Feria. En concreto, el 69,2% han acordado asistir uno o dos días con un presupuesto medio de 65,38 euros por persona, presentándose el mayor gasto en ocio -atracciones y conciertos, entre otros-.

A pesar de que el presupuesto es inferior al de 2022, la diferencia no es significativa, ya que es de apenas 7 euros menos. En ediciones anteriores, el mayor gasto se presentaba en gastronomía y bebida, a diferencia de este 2023 en el que destaca el gasto en ocio como el más elevado, aunque el gasto en gastronomía y bebida sigue siendo más frecuente. Sin embargo, son muchas personas las que han indicado que su presupuesto estimado para la feria es igual (69,2%); pero casi un tercio ha optado por ahorrar y prevé un gasto inferior a 2022 (26,9%). En cualquier caso, la Feria de Málaga se encuentra marcada por un momento vulnerable para las economías domésticas que venimos arrastrando desde años atrás.

En cuanto al tipo de gasto que realizarán, se observa un volumen diferente de desembolso en cada una de las categorías propuestas. En este sentido, la categoría de 'gastronomía y bebida' es la que presenta un desembolso más frecuente para los encuestados aunque sea menor, el 'ocio' muestra un desembolso menos frecuente que el anterior pero cuyo coste es más alto y el 'transporte y alojamiento' se presentan con un gasto bajo. Por último, la categoría 'ropa' es la que implica un menor desembolso (totalmente bajo o nulo), siendo la menos importante para los visitantes en los días de feria.

Entre las medidas para ahorrar el 37,5% de los encuestados manifiestan no aplicar ninguna medida de ahorro, el 33,3% indican que no asistirán a ningún concierto, el 29,2% aprovechará las ofertas disponibles, el 25% no acudirá a casetas ni comerá fuera de casa, el 20,8 % evitará montarse en atracciones y el 4,2 % limitará la cifra de gastos. Sin embargo, pese a las dificultades económicas presentadas y los precios excesivos, de los cuales el 100% de los visitantes han indicado que se aprovechan de la situación, solo el 23,1% de los encuestados manifiestan que organizan el presupuesto y el 26,9% indica ahorrar antes el presupuesto previsto para esta festividad.

Asistencia

Uno de los datos más significativos es la cifra de malagueños que acudirá a alguno de los puntos de la Feria: el 96,3%. Frente a este dato, solo el 3,7% manifiesta que no acudirá, destacando como motivo el encontrarse fuera de Málaga capital (66,7% de las personas que no visitarán la Feria). En cuanto al el entorno al que asistirán, el 65,4% acudirá al Cortijo de Torres exclusivamente, el 15,4% al Centro de la ciudad y el 19,2% a ambos lugares. En 2022, el porcentaje de visitantes exclusivos del Cortijo de Torres fue 49%, habiéndose incrementado notablemente para esta celebración en detrimento del centro de la capital. En este escenario, los consumidores señalan que el medio de desplazamiento en la feria más utilizado será el transporte público -autobús, metro o tren- (34,6%), valorando de forma positiva su acceso, cobertura territorial y horarios, optando por dejar el coche en casa.

Un dato claro de la encuesta es el deseo de todos los malagueños y malagueñas de que llegue la Feria de Málaga, valorándola de forma positiva un 92,3% de la muestra. Entre los motivos de esta valoración destacan la tradición (58,3%), la diversión (58,3%) y los encuentros familiares y sociales (50%). Por el contrario, el pequeño porcentaje de personas que la valoran de forma negativa (7,7%) proporciona como motivos principales los precios elevados, las aglomeraciones y los posibles conflictos.

Preocupaciones

Por último, en cuanto a los aspectos de la Feria que más preocupan a los malagueños. Entre las respuestas recogidas destacan la seguridad y los posibles conflictos (73,1%), la evolución al alza de los precios (65,4%), la seguridad de las atracciones (34,6%), la pérdida de tradiciones (15,4%), la prioridad turística (11,5%) y la vocación comercial en detrimento de la cultural (7,7%).

Igualmente, en esta edición se espera una gran afluencia a esta festividad, mejor incluso que el año anterior, lo que seguro conllevará una importante aportación económica -turismo, contratos de trabajo e ingresos en sectores muy repartidos- más que beneficiosa para paliar la situación económica actual, además de una mayor visibilidad para la ciudad.