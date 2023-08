Con las calles del Centro Histórico limpias y peinadas tras una semana larga de fiesta, y el Cortijo de Torres en hibernación hasta la próxima edición, la Feria de Málaga 2023 echa cuentas. Y aunque es difícil contabilizar un acontecimiento tan masivo como esta fiesta popular, el Ayuntamiento de Málaga ha ofrecido algunas cifras que dispensan un balance positivo.

Por ejemplo, dato curioso y quizás revelador, definitivo: durante los ocho días de la Feria la empresa de Limpieza de Málaga SAM (Limasam) hanrecogido 1.208 toneladas de basura, lo que supone un 8,6 % más que el año pasado, que se desglosa en un aumento de casi un 27 % en el Real -hasta las 476 toneladas- y un ligero descenso del 0,5 % en la Feria del Centro. La opción del Cortijo de Torres como sede principal de la semana grande va tomando forma.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Málaga señala que en el Cortijo de Torres, que en esta Feria ha cumplido 25 años, se han recogido 476 toneladas de basura lo que representa un incremento de casi un 27%. Por su parte, en el centro histórico la cantidad de basura recogida ha sido prácticamente la misma que el año anterior bajando un 0,5%, por lo que la suma global de ambos espacios ha sido de 1.218 toneladas.

Como novedad, este año se ha realizado una recogida selectiva de papel y cartón en el centro histórico que junto a la recogida puerta a puerta de cartón iniciada en 2022 en Cortijo de Torres ha sumado un total 3,1 toneladas, lo que supone un incremento en la recogida de cartón del 108% con respecto a 2022.

Asimismo, se ha mantenido el solar en calle Beatas como centro de transferencia y de recogida de residuos a los establecimientos de restauración y se ha instalado un autocompactador para reducir el número de contenedores situados en las calles del centro histórico.

Dispositivo

Por lo que se refiere a los medios materiales, Limasam ha contado con 80 vehículos, entre recolectores, baldeadores, barredoras y vehículos de apoyo. Se ha utilizado en las barredoras cepillos con mayor densidad de pelo, y sopladoras manuales.

En el servicio de baldeo mixto se ha mantenido el empleo de un producto de limpieza ecológico y biodegradable que facilita la absorción de malos olores, manteniendo el aroma a biznaga empleado el año pasado. Por otra parte, durante esta semana, se han distribuido 5.000 papeleras de cartón y 11.430 papeleras de 50 litros de capacidad.

Como novedad este año, se ha creado la iniciativa 'Recicla y Gana', en coordinación con el Área de Juventud. Así, 500 jóvenes que han acudido al Cortijo de Torres han colaborado de forma activa en el mantenimiento de la limpieza y el cuidado del medio ambiente. Durante todas las noches de Feria se ha habilitado un espacio en la Explanada de la Juventud, en horario de 23.00 a 02.45 horas, donde los jóvenes han podido canjear una bolsa con residuos por una participación en un sorteo diario de una bicicleta, un patinete eléctrico, entradas para conciertos y partidos de fútbol, entre otros. Esta campaña se ha creado con el objetivo de concienciar de la importancia de reducir los residuos que generan los grandes eventos.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento también ha informado que el dispositivo de cardioprotección ha contado con 41 desfibriladores móviles específicamente para la Feria de Málaga repartidos en los módulos fijos de Protección Civil en el centro y el Real, así como en los vehículos y en 14 casetas del Real en colaboración con la Federación Malagueña de Peñas, Casas Culturales y Casas Regionales La Alcazaba, que se suman a los 504 desfibriladores que el Ayuntamiento ya tiene durante todo el año al servicio de la ciudad, repartidos en edificios municipales, vía pública, autobuses urbanos y vehículos de la Policía Local.

Actividad comercial

Por otra parte, el Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la actividad empresarial ha autorizado este año en el Real un total de 91 atracciones, 120 casetas y 248 instalaciones dedicadas a la venta de alimentos y juegos recreativos; y en el centro, 42 puestos de venta ambulante y cuatro casetas.

Esta actividad económica ha posibilitado el empleo de cerca de 1.400 personas. Además, cabe señalar que, como novedad en esta edición, se ha llevado a cabo la adjudicación de la zona de atracciones del real mediante concesión demanial, que salió a licitación pública y fue adjudicada a la Asociación de Empresarios Feriantes de Málaga y Provincia, y en la que desde Comercio se incluyeron -en los criterios de valoración del pliego de la concesión- distintas mejoras y novedades en este espacio en materia de gestión de residuos y actividades para promover la asistencia de público infantil.

En lo que se refiere al control alimentario, el Servicio de Sanidad y Consumo y con la colaboración de la Policía Local, a través del Grupona, y la Guardia Civil, a través del Seprona, viene desarrollando desde hace años un plan especial de inspección higiénico-sanitario tanto de establecimientos que comercializan o sirven alimentos como de vehículos que lo suministran, ya sea en el recinto ferial o en la Feria del Centro de la ciudad.

Así, se han realizado tareas de vigilancia en las diferentes casetas del recinto ferial, así como en los vehículos dedicados al transporte de alimentos mediante dispositivos de control en los accesos a la Feria. Además, se ha realizado un protocolo de actuación en higiene alimentaria para las casetas que se ha facilitado a los operadores que explotaban las casetas para que tuvieran conocimiento de las necesidades higiénicas y sanitarias de obligado cumplimiento.

Sanciones

Los distintos dispositivos de control en los accesos a la Feria han dado lugar al levantamiento de 39 actas por irregularidades y a la intervención de un total de 382,73 kilos de productos por distintos motivos: pérdida de frío, irregularidades en la información alimentaria, no acreditación de origen, transporte en vehículos no autorizados, etc. El número de vehículos controlados en estos dispositivos ha sido de 836.

En cuanto al Servicio de Vía Pública, en la Feria del Centro se han levantado 35 actas por incumplimiento de la ordenanza, tanto por exceso de ocupación, como por falta de autorización. Estos incumplimientos se han localizado en la plaza de las Flores, calle Alcazabilla, calle Granada, calle Trinidad Grund o Alameda Principal, entre otras zonas.

En el recinto ferial, en colaboración con la Policía Local, se han levantado actas a un puesto de alimentación sin autorización, a un puesto de bebidas por venta de alimentación sin autorizar, a un puesto de alimentación por ocupación con mesas no autorizadas, a un puesto de venta de zumos por venta de alcohol y a varios ambulantes de venta de globos no autorizados.

Se ha intervenido sin levantamiento de actas en dos puestos ambulantes de bebidas autorizados pero mal ubicados, siete ambulantes no autorizados para venta de globos y fotos, dos puestos de alimentación sin autorizar, una máquina de punching (golpes) no permitida y varios ambulantes de venta de abanicos y otros artículos de feria no autorizados.

Préstamo gratuito

Por otra parte, la Feria de Málaga de este año también ha contado con un punto móvil de servicio de préstamo gratuito de material orto protésico para facilitar el uso y disfrute de las fiestas de las personas con movilidad reducida.

En concreto, ha estado ubicado en la entrada principal del Real de Cortijo de Torres (avenida de las Malagueñas), disponible en horario de 20.30 a 1.30 horas y atendido por dos personas.

El punto móvil, del que han hecho uso más de 178 personas, ha estado dotado de una scooter grande, dos scooter medianas, 13 scooter pequeños, cuatro sillas de ruedas manuales, dos andadores y seis muletas.