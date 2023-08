Los peñistas consideran que la Feria de Málaga ha sido «un éxito total y rotundo», y la equiparan a la del pasado año 2022 «que ya fue muy buena». Además, prevén un resultado económico «muy bueno», y ponen en valor el incremento de la seguridad que se ha vivido en el ferial gracias al despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Manuel Curtido, puso en valor la consolidación del recinto ferial de Cortijo de Torres aludiendo al incremento de un 27% en la recogida de basuras -del que informó el domingo el Ayuntamiento-.

«Para nuestras peñas y entidades esta Feria ha sido muy positiva. Nosotros no vamos con un ánimo importante de ganar dinero, ya que somos entidades federadas sin ánimo de lucro que intentamos no perder», explicó Curtido, a la vez que dijo que «-La Feria- en lo económico ha sido muy buena. No creo que ninguna de nuestras entidades federadas haya perdido».

En cuanto a la seguridad señaló que «hemos visto un incremento muy importante de medios tanto de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil», y agradecio la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Si bien la valoración de la Feria de Málaga del presidente de los peñistas es buena y positiva en casi todos los aspectos, sí añadió que «no podemos morir de éxito», y se remitió a una próxima reunión con el Área de Fiestas del Ayuntamiento para poder abordar todo tipo de asuntos que se puedan corregir.

Curtido, que adelantó que recogerá el parecer de todas las entidades para llevarlas a una próxima reunión en el Consistorio, adelantó que, en su opinión, se podría mejorar la dotación de baños públicos en el Real de Cortijo de Torres instalando «baños reciclables y ecológicos».

«Algunas cosas habrá que corregir. Yo he visto en algunas casetas, pero no en las nuestras, que algunos jóvenes salían a la calle con vasos y botellas de alcohol. Lo he comunicado a quien correspondía y se ha hecho algo al respecto», explicó.

Curtido recordó que el consumo de alcohol está prohibido en la calle, y a renglón seguido, aseguró que en la Feria de Málaga «hay miles de personas en la calle, y tener a un policía detrás de cada persona es muy complicado».