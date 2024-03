'Pájaros': el viaje de dos perdedores que quieren volar

Pau Durà es un conocido del Festival de Málaga. Todos su cine ha pasado por aquí: Formentera Lady, Toscana y ahora Pájaros, interpretada por dos de los actores más buscados de nuestra cinematografía, Javier Gutiérrez y Luis Zahera. La película, que se estrenó ayer en la Sección Oficial a Concurso, es una road movie en tono de comedia dramática sobre pájaros y mentirosos incapaces de enfrentarse a todo aquello que no les deja volar y ser aquello que tanto ansían.

«Los actores quieremos queremos hacer aquello que no solemos hacer», asegura Zahera, un habitual tipo duro de nuestro cine

Zahera ha llegada a nuestro encuentro diciendo que es un actor de que está de moda. No le falta razón. Durà le ha regalado un papel, Mario, al que no está acostumbrado si miramos su filmografía: aquí se despide momentáneamente del eterno villano, el lacayo, el tipo duro implacable... «Siempre estaré agradecido a Pau por este personaje. Yo, que llevo tanto tiempo rodando y haciendo casi lo mismo... Pero es que los actores siempre queremos hacer aquello que no solemos hacer. Y este personaje, con su tartamudez, su fondo de bondad, me permitía otros perfiles. Cuando leí el guión recordé una frase de Antonio Dechent: Esto es facilísimo e imposible».

Frente a Zahera, Gutiérrez, que interpreta a Colombo, un jugador acostumbrado a perder, a disgusto con su vida y en pleno proceso de divorcio: «Es un mentiroso, un tipo de dudosa reputación pero en el fondo es buen tío. Todos conocemos a alguien como él, alguien que parece un patán y un sinvergüenza pero con buen fondo». Colombo y Mario, que no tienen nada que ver, inician un viaje en coche desde Valencia a la Costa Brava: Mario, aficionado a la ornitología, es incapaz de conducir y quiere ver grullas por lo que contrata a Colombo, con serios problemas de dinero, para que le haga de chófer. El trayecto, sin embargo, tendrá un imprevisto y ambos acabarán en Rumanía, donde Mario confrontará con un secreto del pasado.

Pájaros es, podrán imaginarlo por lo comentado hasta ahora, una película sobre la amistad, desde el prisma masculino y de la diferencia: «En el fondo saben que, aunque diferentes, son buenos tipos que han tomado decisionados equivocadas», describe Gutiérrez. Y por encima de ellos, en el cielo, los pájaros, «que representan la libertad, eso que tanto ansían los dos».

De fondo, el viaje, de Valencia hasta Rumanía, pasando por Italia, distintas realidades de una Europa en constante desequilibrio y cambio. Asegura Gutiérrez: «Aún estamos en disposición de ayudar a todos los que nos rodean. En muchos países de Europa ya no. Hoy en día las empresas ganan más que en ninguna otra época y, sintiéndome un privilegiado porque trabajo en lo que quiero, el capitalismo se ensancha y las clases medias van menguando. El capitalismo no genera nada y nos encontramos con la Europa de la película, donde aún hay muchísima pobreza y las fronteras significan tanto».