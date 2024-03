«La de Locomía es una historia de ambiciones equivocadas»

Eva, Toro, Cosmética del enemigo, Oswald, el falsificador... Disco, Ibiza, Locomía parece chocar con el resto de su filmografía, ¿no?

Esta película es fruto de un mopersonal en el que prefiero tomarme menos en serio. Vivimos con excesiva tensión, tomándonos demasiado en serio la vida, cuando la vida es un poco un despropósito. Cuando me llegó esta historia tan absurda reconecté con esa parte festiva y petardona que tengo. Aunque luego la película llega a sitios que hablan de cosas importantes...

Sí, porque le ha quedado muy alegato en favor de los derechos LGBTI+.

Es la historia de unos niños que salen de casa a comerse el mundo, el mundo se los come y vuelven a casa. Son rechazados de ese mundo, simplemente porque ellos tenían una forma de ver la vida distinta. Estos chicos encontraron en Ibiza el lugar donde podías ser lo que te diera la gana, poder quererse, besarse... Cuando saltan al mainstream, al salir de Ibiza, es cuando llegan los problemas porque tienen que volver al armario, no pueden mostrar lo que son porque la gente no lo va a aceptar. Las legiones de fans, chicas que no entendían, no veían a gays cantando y bailando, ellos lo ocultaban. Hay un momento en la película en el que Gil [José Luis Gil el descubridor y productor de Locomía] se da cuenta de que seguramente fue un poco duro y dice: «Ojalá las cosas cambien algún día». Pero no lo han hecho: Ricky Martin y Miguel Bosé salieron del armario cuando ya tenían sus carreras hechas.

Se nota en el filme que siente cariño por Locomía: acaba siendo piadoso con ellos.

Porque es una historia de ambiciones equivocadas y es inevitable que se te suban a la cabeza. Ellos creyeron que podrían dar el gran salto e hicieron todo lo difícil pero cuando estuvieron a punto de dar el salto más importante que un grupo había dado nunca en la música española, porque nunca nadie había tenido tanto éxito como grupo,en España, en Latinoamérica, y el público latino de Estados Unidos, van y la cagan.

También refleja la ingenuidad de la época.

Entonces todo lo que salía por la televisión te lo creías y lo señalabas y si te gustaba decías: «Yo quiero ser eso». Era una generación fuerte que se creó con la televisión en España. Había una ingenuidad total en ese aspecto; ahora ya lo ponemos todo en entredicho y va a pasar más, pues la inteligencia artificial va a hacer que cada vez creamos menos en lo que vemos. Me parecía muy interesante hablar de esa ingenuidad a la hora de hablar de Locomía, que no creo que fueran malos tipos sino simplemente gente equivocada respecto a lo que creen que pueden o no pueden hacer.

Me llama la atención el retrato de Xavi Font, el creador de Locomía, que a veces parece el líder de una secta.

Tenían un grupo muy cerrado, con una serie de normas muy estrictas, sobre todo por parte de la discográfica, como en esa secuencia en Miami donde les obligan a esconder su identidad sexual. En general, cuando uno quiere alcanzar ese tipo de éxito, que es un éxito muy público, hay cierta marcialidad detrás de ello: los grupos o o atienden a una serie de reglas muy profesionalizadas o mueren por el camino y a eso le podemos llamar secta. Pero también pasa en el deporte, con muchos cineastas...

¿Cómo influyó en Disco, Ibiza, Locomía la aparición del reciente documental sobre el grupo en Movistar+?

La serie documental es asombrosa. Marta [Libertad, coguionista] y yo decidimos no verla hasta que cerráramos la fase de guión, porque sabíamos que acabaríamos metiendo cosas de ella, y nosotros queríamos ofrecer nuestro punto de vista como autores. Al final, está muy bien que una serie y una película estén haciendo que se vuelva a hablar de un grupo que es un hito, con un lugar en la historia de la música española pero del que no se hablaba desde hace 30 años.