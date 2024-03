Loren Mairena ya se codea con las estrellas

Anteayer, las actrices Belén Rueda e Hiba Abouk coparon buena parte de los flashes de la jornada del Festival de Málaga. Presentaron una de las serie más esperadas de la temporada, Eva y Nicole, ambientada en la Marbella excesiva y kitsch de los años 80 e inspirada en la rivalidad de las dos grandes reinas de la noche y de la jet set de entonces, Olivia Valère y Règine Zylberberg. Detrás de Rueda y Abouk encontramos en el reparto a una joven actriz marbellí Loren Mairena, que se abre paso con fuerza en el panorama de la interpretación.

«Estaba tan pendiente de no defraudar que no conseguía llegar a disfrutar de la experiencia completamente», asegura la actriz, muy perfeccionista

Eva y Nicole, que se estrenará próximamente en Antena 3, es el proyecto más grande en cuanto a nivel de producción en el que ha participado Mairena. «A la serie no le ha faltado ningún detalle», confirma la intérprete. Sostiene que el rodaje ha sido muy cómodo y destaca sobre todo la figura de uno de los directores de la serie, David Molina, que confiaba plenamente en su manera de interpretar y fue en todo momento muy cercano, facilitándole así el trabajo. En cuanto al rodaje, también manifiesta que una de las protagonistas, Belén Rueda, se preocupó en todo momento de que todas, como un equipo, brillasen por igual. Aunque eso sí, la presión de estar en un proyecto así y su manera de ser, muy perfeccionista, hicieron que la actriz no disfrutara al 100 por 100 de la experiencia: «Estaba tan pendiente de trabajar bien y no defraudar que a veces no conseguía llegar a disfrutar de la experiencia», nos dice la malagueña.

Photocall de la serie 'Eva & Nicole', en el Festival de Málaga 2024. / Gregorio Marrero

Aunque desde muy pequeña le llamó la atención la interpretación, lo cierto es que no fue hasta los 15 años cuando a Loren el chip le cambió y decidió formarse en lo que era su verdadera pasión: «Me planteé en un principio estudiar Periodismo con tal de estar enfrente de las cámaras». Pero la pasión por la actuación terminó disipando todas las dudas. Nos dice Loren Mairena es una chica de drama, que asume la dificultad de la comedia, y asegura que le encantaría poder formar parte en algún momento de su vida de una serie de mafiosos. De momento, Eva y Nicole es un gran paso adelante.