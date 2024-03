'Eva & Nicole', una serie para "humanizar a los personajes de la jet set marbellí de los 80"

Ficha técnica de 'Eva & Nicole' Dirección: David Molina Encinas, Antonio Hernández, Álvaro Vicario

David Molina Encinas, Antonio Hernández, Álvaro Vicario Guion: Daniel Écija, Patricia Trueba, Andrés Martín Soto, Iñaki San Román, Paula López Cuervo, César Mendizábal

Daniel Écija, Patricia Trueba, Andrés Martín Soto, Iñaki San Román, Paula López Cuervo, César Mendizábal Fotografía: David Azcano

David Azcano Compañías: Atresmedia Televisión, Good Mood

Atresmedia Televisión, Good Mood Género: Serie de TV. Drama

'Eva & Nicole' es el último proyecto de Daniel Écija, un recorrido por la jet set marbellí de los años 80 donde las protagonistas son dos mujeres empresarias de éxito (Belén Rueda como Nicole y como Eva, Hiba Abouk) a las que une un pasado del que no resultó en absoluto un final feliz para su relación. La serie se estrenará muy pronto en Antena 3, que ha sido la encargada de producir la serie junto a la productora Good Mood. Montse García, directora de Ficción de Atresmedia TV, aseguraba que "la serie va a ser uno de los grandes estrenos para el 2024" y que están totalmente abiertos a una segunda temporada.

El creador, guionista y productor ejecutivo, Daniel Écija, comentaba que el hacer la serie ha supuesto un ejercicio de creatividad para acercar la época tratada a los espectadores. Écija, aseguraba además, que hay un ejercicio intencionado de estilización de la época, algo que según él "se hace mucho fuera, pero en España parece que como ya existe un conocimiento de la Marbella de la época, no es posible llevarlo a cabo". En cuanto a objetivos de la serie y el mensaje que pretende hacer llegar al público también nos adelantaba Belén Rueda: "es una época que todos tenemos en la retina de una manera muy concreta, lo que la serie persigue es que se vea como los personajes de la época eran de puertas adentro y humanizarlos, demostrando que también podían permitirse estar mal".

El elenco protagonizado por Belén Rueda e Hiba Abouk lo completan actores de la talla de Andrés Velencoso u Oliver Ruano y la magnífica Belinda Washington. Tanto Abouk como Rueda se muestran enormemente agradecidas por formar parte de esta serie donde ambas mujeres, además de encarnar papeles protagónicos interpretan a dos mujeres empresarias, exitosas y empoderadas. En este sentido, Hiba Abouk, decía "en la serie soy la que parte el bacalao".

Velencoso, durante el photocall en el Muelle Uno. / Gregorio Marrero

Una joven malagueña en el reparto

La joven actriz marbellí, Loren Mairena, es otra de las actrices que forman parte de la serie. Para ella, participar en este proyecto supone su primera interpretación para una serie televisiva y además asegura que también es el proyecto más grande en el que ha participado en cuanto a nivel de producción, "a la serie no le ha faltado ningún detalle". No es la primera vez que la joven acude invitada al Festival de Málaga, este ya acogió a la actriz hace dos años en la presentación del largometraje 'Te deseamos todos' de Enrique García. En este sentido, se muestra muy feliz de poder volver al festival presentando este proyecto.

Una de las cosas que más destaca de haber participado en este proyecto es la ilusión con la que lo ha vivido debido a que gran parte del rodaje se llevaba a cabo en su pueblo, Marbella, y que la historia estaba basada en la jetset marbellí. Sostiene que el rodaje ha sido muy cómodo y destaca sobre todo la figura de uno de los directores de la serie, David Molina, que confiaba plenamente en su manera de interpretar y fue en todo momento muy cercano, facilitándole así el trabajo. En cuanto al rodaje, también manifiesta que la protagonista Belén Rueda siempre se preocupó de que todas, como un equipo, 'brillasen' por igual. Aunque eso sí, la presión de estar en un proyecto así y su manera de ser, muy perfeccionista hicieron que la actriz no disfrutara al 100% de la experiencia: "estaba tan pendiente de trabajar bien y no defraudar que a veces no conseguía llegar a disfrutar de la experiencia".

Aunque desde muy pequeña le llamó la atención la interpretación, lo cierto es que no fue hasta los 15 años que el chip le cambió y decidió formarse en lo que era su verdadera pasión, "me planteé en un principio estudiar periodismo con tal de estar enfrente de las cámaras". Loren Mairena es una chica de drama, asumiendo la dificultad de la comedia, asegura que le encantaría poder formar parte en algún momento de su vida de una serie de mafiosos.

Loren Mairena / Sarai Ramos

'Eva & Nicole', una serie sobre todo lo que había detrás de la fantasía de aquellos años 80 en Marbella y que realizará un recorrido que irá desde la acción, con más romanticismo del que aparenta y con los conflictos necesarios, así como un evidente afán de venganza, como para que el público quiera invertir 50 minutos en ver cada uno de los 8 capítulos, apuntaban Daniel Écija y Belén Rueda.