"Está empezando a venirle muy mal a esta ciudad que De la Torre sea alcalde"

Pese a ello, confirma que se presentará a las primarias de su partido para liderar la lista naranja en las elecciones de mayo de 2019, espera poder hacer su equipo, asegura que su formación va a ser decisiva tras los comicios y dice que si el equipo de gobierno quiere unos presupuestos, tiene que sentarse con él

Juan Cassá, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, ha sido decisivo a lo largo de más de tres años para que Francisco de la Torre y el PP puedan seguir gobernando en la ciudad. Pese a ello, constata que su formación se ha convertido en la llave de la gobernabilidad y en un partido que aporta estabilidad y soluciones a los problemas de los malagueños. A punto de engrasar la máquina electoral de los naranjas a partir de enero, confirma que no contará con Gonzalo Sichar si es elegido el candidato y aboga por eliminar las plusvalías por herencia paternofilial.

¿Han planteado la eliminación de las plusvalías por herencia como paso previo a no aprobar los presupuestos del año que viene?

No, no, no, es independiente lo que son los presupuestos de las ordenanzas fiscales.

¿No es una de las líneas naranjas?

Son dos temas diferentes, no son dos líneas naranjas. Nosotros ahora vamos a trabajar en las ordenanzas fiscales, tuvimos los años 2016 y 2017 con una batería de propuestas impulsadas por Ciudadanos, 2018 fue de congelación y después del trabajo que han hecho nuestros compañeros en el Parlamento andaluz eliminando el Impuesto de Sucesiones en Andalucía creemos que sería el momento de tocar las plusvalías por herencia paterno filial e ir un paso más allá.

¿Qué tiene que hacer el equipo de gobierno para que Cs apruebe los presupuestos?

Pues sentarse con nosotros, eso lo primero. Nosotros enviamos a Carlos Conde en julio de este año una batería de propuestas tanto para el presupuesto como para las plusvalías, las ordenanzas fiscales, de momento no hemos tenido ninguna noticia.

Carlos Conde dice que, sin plusvalía, el presupuesto municipal estaría en un grave aprieto...

Bueno, nosotros lo que decimos es que hay que gestionar mejor, dejar de asumir competencias que no son nuestras, como es el promocionar construcciones de VPO, que es una competencia de la Junta de Andalucía, y también reclamar y hacer cumplir los convenios urbanísticos que hace este Ayuntamiento. En la actualidad tenemos 160 millones de euros en convenios urbanísticos sin cobrar. Y luego meteduras de pata frecuentes del alcalde como pueden ser los 21 millones de euros que ha enterrado en el Astoria, los siete millones de euros que hemos perdido en el museo de las gemas o todo este tipo de actuaciones que hace el equipo de gobierno. Todo el mundo sabe que ahora se está haciendo un plan de reasfaltado y hay muchas vías que no hace falta que se reasfalten y así nos lo están diciendo también los ciudadanos. Por tanto, calculamos que es un 2% del presupuesto municipal, es una cantidad que sí se puede hacer pero gestionando mucho mejor de lo que lo hace De la Torre.

El PSOE afirma que ese era su discurso...

Yo entiendo los juegos políticos y dialécticos de cualquier partido, pero que venga el PSOE a hablar de bajada de impuestos la verdad es que me deja bastante perplejo. Se ha eliminado el Impuesto de Sucesiones después de treinta y siete años de Gobierno socialista en Andalucía gracias a Ciudadanos y nosotros hemos ido bajado impuestos desde que entramos en este Ayuntamiento, porque hay bajada de impuestos directos pero hay otros indirectos, como por ejemplo tener el bono anual más barato de España en la EMT. Preferimos conseguir cosas para los ciudadanos y recordarle al PSOE que aquí no es quién llega primero o no, quién coge esa bandera, sino que Cs, por fortuna, somos llave, somos decisivos.

¿Qué les parece que el PP ni siquiera tomase en cuenta su opinión para municipalizar Limasa?

Pues es uno de los temas que nos preocupa y que a mí me disgusta. El alcalde firmó algo con Cs y a los tres meses, sin decirnos nada, en un debate del estado de la ciudad, pues nos casca que quiere municipalizar el servicio. Nos deja perplejo eso, nos deja perplejos los pasos atrás de la Invisible y la desocupación de un espacio público ocupado. En definitiva, estamos ante el Francisco de la Torre Prados en estado puro, doy un paso para adelante y catorce para atrás. Y eso lo que me dice es que está empezando a venirle muy mal a esta ciudad el que De la Torre sea alcalde.

Sin embargo, hace el anuncio de municipalizar Limasa pero no hemos vuelto a tener noticia de eso...

Nosotros llevamos una moción al pasado pleno poniendo de manifiesto los números de Limasa. Limasa cuesta actualmente 173 euros por año y persona. En el resto de España cuesta tres veces menos, cuesta 56 euros, incluso en Andalucía, que es más sangrante, cuesta 36 euros de media por habitante y año. Es decir, cinco veces menos que en Málaga. Fíjese si yo tenía claro que no se iba a municipalizar que cuando se entró en el debate de la municipalización, me aposté con Eduardo Zorrilla un almuerzo a que no lo iba a hacer de aquí a final de año. Y estoy seguro que lo voy a ganar. Permítame esa broma. Me deja perplejo que el alcalde quiera municipalizar un servicio y empiece con sus ocurrencias de última hora, como las encuestas y llevar a un pleno sin tener el acuerdo del resto de partidos políticos, que es el que se presupone que le va a apoyar. Por tanto, somos muy escépticos, creemos que es una patada más a la lata, y lo que sí está claro es que está incumpliendo con el grupo municipal de Ciudadanos algo que ha firmado y luego no ha cumplido como puede ser también el metro. Firma algo, firma una adenda, iba a ir el metro en superficie hasta el Civil y lamentablemente en estos momentos, para bochorno de cualquier ciudadano de bien, este tema está judicializado en los tribunales.

¿Se han planteado pedir la dimisión de Pomares por el caso de los expedientes de Urbanismo?

No sólo de Francisco Pomares, sino también quiero recordar de Teresa Porras que en aquel momento era la concejala de Distrito. Alejandro Carballo preside la comisión de investigación y nosotros siempre hemos dicho: es un espacio donde se pone luz y taquígrafos, en el momento que hay dos altos cargos, funcionarios o exaltos cargos de la Gerencia Municipal de Urbanismo dicen algo tan grave pues lo llevamos a la Fiscalía, al igual que hicimos con Limasa, y vamos a ir viendo cómo se suceden los acontecimientos. Siempre lo digo: si a mí me acusan de algo que no he hecho, no entiendo por qué Pomares y Teresa Porras no van a los juzgados con las acusaciones tan graves que se hicieron en esa comisión de investigación. Vamos a ir viendo los pasos a dar, pero no le quepa duda de que en el momento que se deban pedir responsabilidades políticas a los concejales o incluso al alcalde lo haremos.

¿Qué le dicen sus encuestas?

Hace tiempo que no hacemos demoscopia, pero tenemos y tengo sensaciones, porque la gente en la calle nos traslada la ilusión que está generando Ciudadanos desde hace tres años, nos ve como un partido a nivel municipal propositivo, constructivo y una alternativa pues realmente fuerte al bipartidismo y especialmente al PP y a De la Torre. Somos optimistas. Salimos siempre a ganar, entendemos que vamos a tener buenos resultados y que vamos a ser decisivos en este Ayuntamiento.

¿Tienen abierto el abanico de los pactos a izquierda y derecha?

Sí. Nosotros pactamos con todo partido que sea constitucionalista y el bipartidismo, tanto el PP como el PSOE hasta hoy son constitucionalistas, son dos partidos con los que podemos llegar a acuerdos o ellos pueden llegar a acuerdos con nosotros. A lo mejor no vamos a tener nosotros que apoyar a alguien sino a lo mejor un partido político nos tiene que apoyar a nosotros.

¿Usted va a ser candidato?

Por lo menos a las primarias sí.

¿Hará su propia lista?

Sí.

¿Irá Gonzalo Sichar en ella?

Lo he dicho varias veces, Gonzalo Sichar y yo? En Diputación está haciendo un buen trabajo pero es evidente que en el Ayuntamiento de Málaga no ha colaborado, porque él tiene mucho que trabajar en la Diputación, así que por mi parte no iría en el equipo mío, la verdad.

¿Habrá cambio de cromos? Me refiero a que unos se queden el Ayuntamiento y otros, la Diputación, en base a los pactos de gobernabilidad...

Sí, es factible que se negocie cada institución y puede que haya negociaciones de ese tipo. El Ayuntamiento de Málaga para Cs es de extrema importancia y ese tipo de cambio de cromos para mi partido no suele funcionar. Ahora, entiendo que tampoco en la Diputación habría mayorías absolutas y por tanto se negociará. Yo me centro en lo nuestro, que es en el Ayuntamiento y sí le digo que habrá negociaciones muy duras e intensas.

¿Se sigue viendo como alcalde?

Sí.