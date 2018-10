Los Premios Málaga de Investigación 2018 ya tienen ganadores

La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias y Fundación Málaga presentaron este martes los trabajos que han resultado ganadores de los Premios Málaga de Investigación 2018, que este año celebran la segunda edición de su Tercera Época. El acto fue presentado por el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, José Manuel Cabra de Luna; el vicepresidente primero de la Academia Malagueña de Ciencias, Luis Machuca Santacruz, y el presidente de Fundación Málaga, Juan Cobalea. Asimismo, se contó con la asistencia de los académicos numerarios de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Rosario Camacho Martínez, Elías de Mateo Avilés y José Infante Martos.

El jurado, compuesto por miembros de las tres entidades, ha acordado conceder el Premio Málaga de Investigación 2018, en su sección de Humanidades, al trabajo titulado ´Escribir desde la periferia: sobre identidad y género literario en la obra de Pablo Aranda´, trabajo presentado por Rocío Peñalta Catalán. En la categoría de Ciencias, el jurado ha querido resaltar la alta calidad científica y el interés de todos los trabajos recibidos. Tras una selección realizada en las sesiones previas se valoraron los dos trabajos que quedaron finalistas.

El jurado quiere constatar que ambos trabajos de investigación son novedosos, originales, de gran calidad científica, con conclusiones que pueden conducir a resultados ambiciosos, y ya que las bases no lo impiden se acuerda por unanimidad del jurado otorgar el premio de este año 2018 ex aequo a ambos finalistas. Por todo ello, se acordó conceder ex aequo el Premio Málaga de Investigación de Ciencias 2018 a los trabajos titulados ´Los astrocitos participan en la eliminación de sinapsis aberrantes en la enfermedad de Alzheimer´, presentado por Ángela Gómez Arboledas; y ´Áreas favorables para la presencia del virus del Ébola en el medio natural: en qué grado influye la deforestación sobre su transmisión al ser humano´, realizado por Jesús Olivero Anarte, Raimundo Real Giménez, Miguel Ángel Farfán Aguilar y Ana Luz Márquez Moya. Las investigaciones están dotadas con 3.000 euros.