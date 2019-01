Teatinos confía en que la nueva Junta dé respuesta a la falta de plazas escolares

Tras largos años pleiteando con la Consejería de Educación reclamando la construcción de un instituto en Teatinos, los padres de la zona confían en que el nuevo Gobierno de la Junta, que pueda ser conformado tras el viraje electoral del pasado 2D, dé una respuesta inmediata a la falta de plazas que históricamente viene afectando a este barrio de expansión de la capital. Las familias, que antes de las elecciones se reunieron con distintas formaciones políticas, esperan que en los presupuestos se contemple ya una partida para la construcción del segundo instituto, ya que el primero se quedará pequeño nada más entre en servicio, el próximo mes de septiembre.

De hecho, las elecciones han provocado la «parálisis» de la administración autónomica, según Mar Villanueva, portavoz de la plataforma Prometo, que desde hace 15 años lidera las reivindicaciones vecinales para la construcción del instituto de Teatinos. «Estábamos pendientes de una mediación con el Defensor del Pueblo Andaluz, que ahora queda postergada hasta nueva conformación de Gobierno. Los salientes han dejado todo pendiente, los institutos que hacen falta y los barracones que nunca hemos querido. Ahora tendrán que ser otros los interlocutores con los que hablar», señala Villanueva.

Como ya informó ayer La Opinión de Málaga, los 180 niños afectados por la falta de plazas de instituto en la zona, han vuelto de sus vacaciones de Navidad y han tenido que seguir dando clases en las salas de TV de la Residencia Andalucía, porque los aulas prefabricados donde iban a ser escolarizados en septiembre, de manera provisional hasta final de curso, no han entrado aún en servicio.

Una situación «lamentable», a juicio de las familias, que no entienden tantos retrasos en unas instalaciones que tenían que haber estado listas en septiembre, ya que fue en abril cuando la consejera, Sonia Gayá, anunció la decisión de construir estos barracones en los terrenos de la Universidad Laboral. Los padres mostraron entonces su rechazo, criticando la «falta de sensibilidad y de previsión» de la Junta de Andalucía y porque, además, este instituto está masificado.

Los padres también critican que la Delegación no les da información y no saben cuándo sus hijos podrán trasladarse a las aulas prefabricadas, ya que la sala de TV de la Residencia Andalucía no reúne las condiciones mínimas docentes. Este periódico tampoco obtuvo ayer respuesta de la Delegación Territorial de Educación.

Villanueva señala que durante la campaña electoral, los padres mantuvieron encuentros «con las diferentes fuerzas que tenían representación parlamentaria, que se comprometieron a dar respuesta inmediata a las necesidades educativas de Teatinos. Por lo que esperamos que cumplan con su palabra cuando se conforme un nuevo Gobierno». «Esperamos que se traduzca en la inclusión en presupuestos del segundo instituto y en el traslado inmediato de los alumnos que permanecen aún en las salas de televisión de la Residencia Andalucía», insiste la portavoz de Prometo, quien señala que los padres habían recibido la comunicación de que se produciría una reunión el día de ayer, 9 de enero, con el Defensor y Delegación, «pero se ha aplazado hasta la formación del Gobierno de Andalucía».