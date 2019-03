IU dibuja en Málaga su "España de la dignidad" y pide una movilización masiva

La regularización del precio del alquiler y de la factura de la luz, algunas propuestas lanzadas para el 28A

Miguel Roldán. Los primeros aplausos son para él. Así lo han querido los líderes y simpatizantes de IU, reunidos este sábado en Málaga, para presentar las candidaturas con las que el partido concurrirá a las próximas elecciones generales y locales, la mayoría de ellas dentro de la confluencia de Unidas Podemos. Unas 500 personas, sentadas en las banquetas del Auditorio Eduardo Ocón, se han puesto en pie para honrar el esfuerzo de quien se juega su propia vida para salvar a la del más débil. Roldán, bombero andaluz, se enfrenta en estos momentos a un proceso judicial en Italia, con la amenaza de hasta 20 años de cárcel. En el mundo de los Matteo Salvini, salvar a inmigrantes que se están ahogando a mar abierto, equivale a un delito de tráfico de personas. El bombero ha estado presente en cuerpo y alma en el acto. La izquierda, la que se ve representada en Unidas Podemos, algo venida a menos a tenor de las encuestas, está sedienta de héroes de carne y hueso para engancharse a la contienda electoral. El cabeza de lista de la candidatura al Congreso por Málaga y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ya subido al atril, ha señalado que personas como Roldán son las que deben marcar el futuro. Tras una nueva tanda de aplausos cargados de sinceridad, ha pasado a dibujar cómo es el país que él quiere y cuáles son las medidas a aplicar para lograr que todo cuaje en lo que Garzón acuñó como la "España de la dignidad". Una férrea defensa del sistema público, con sus ejes en la sanidad y la educación. Y más intervención y regularización estatal en asuntos como el precio de la vivienda y el alquiler, además de rebajar el precio de la factura de la luz.



Con el varapalo de las elecciones autonómicas como lección de fondo, la estrategia de Unidas Podemos para pelear contra las encuestas pasa a todas luces por situar el 28 de abril en una cuestión binaria: o gobierno de derechas, al galope del PP, Ciudadanos y Vox, o una alternativa de izquierdas, en la que Unidas Podemos le pueda marcar las reglas al PSOE. "Es mucho lo que nos jugamos y tenemos por delante un ciclo electoral muy intenso", ha advertido Garzón al inicio de su intervención. La principal clave para el líder de IU estaría en una participación alta el 28A.





Unidad

solo carbura con una alta movilización. "Está todo tan abierto, que depende de nosotros", ha dicho. Garzón parte de la base de que hay mucha papeleta que aún no tiene dueño. Más de medio millón de votantes, según sus cálculos, que todavía no saben a quién votar o si quedarse en directamente en casa.. El líder de IU ha apelado a la necesidad de hacer pedagogía, que los simpatizantes y militantes de IU hablen en los bares e interpelen directamente a familiares y amigos con la siguiente pregunta: "¿Quién queréis que diseñe la España del futuro?". El margen de desarrollo, según dejó claro Garzón, se estrecharía mucho para la clase trabajadora si gobernara el popular. Se lo pondría realmente complicado, precisó: "Aquellos que abogan por externalizar y privatizar lo hacen porque luego tienen dinero suficiente para acudir al mercado privado. El hijo del obrero, no. Yo soy hijo de una familia trabajadora y pude estudiar en la universidad pública. Cuando pienso en cómo será la España que se va a encontrar mi hija en 20 años, quiero que tenga, al menos, las mismas oportunidades de las que he podido disfrutar yo", ha exigido.Un, así lo ha dejado claro, está también en saber transmitir en lo que queda de precampaña y campaña que el voto a IU es el voto a un anhelo mayor, que trasciende el interés partidista, y que está encabezado en este caso porcomo candidato a entrar en La Moncloa. En una semana en la que la izquierda ha vuelto a hacer gala de su capacidad para la división sonada, esta vez en la Comunidad de Madrid, el líder de IU ha vuelto a defender una confluencia que se juega de manera definitiva el estatus de su propia utilidad.Seguir martilleando con debates internos, según Garzón, no sirve de nada. Todo lo contrario, según ha abundado, pone en bandeja de plata el Gobierno a una futurible coalición entre el PP, Ciudadanos y Vox.... Pero si entrara ahora Pablo Casado, todos seríamos igual para él», explicó. En el mismo mensaje abundó más tarde el coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, al insistir en que «Unidas Podemos es la única posibilidad real de cambio»., candidato a la alcaldía de Málaga, también ha tenido una aparición inicial en este primer gran acto de IU, en el que también ha intervenido, entre otros, la número dos de la candidatura de Unidas Podemos al Congreso por Málaga,. El mitin ha finalizado con los líderes de la formación entonando el 'Bella Ciao' y bailando al son del conocido himno de la resistencia italiana contra el dictador Mussolini.