Ciudadanos peleará "contra la abstención" para continuar como segunda fuerza más votada de la provincia

Ciudadanos afrontará las Elecciones Generales del 10 de noviembre en la provincia de Málaga con la intención de reeditar o superar "pese al obstáculo de la abstención" los resultados que en los comicios de la pasada primavera la convirtieron en la segunda fuerza más votada, por delante del PP.

El diputado nacional y número 1 de la lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Málaga, Guillermo Díaz, reiteró que el objetivo en la nueva cita electoral de noviembre será "mantener la representación de dos diputados o, incluso, crecer".

"En lo personal, a veces me he encontrado con desafíos difíciles y este es otro más; además, es bonito, es contructivo, es muy estimulante tener que superar obstáculos para conseguir un objetivo", apuntó Guillermo Díaz sin perder de vista el panorama actual.

A juicio del cabeza de lista naranja al Congreso de los Diputados por Málaga, el principal obstáculo al que se enfrenta su partido es "la abstención". "El gran obstáculo al que nos enfrentamos es que el votante de centro, moderado, liberal y reformista se quede en casa y deje el protagonismo a los extremos", incidió.

Pese a que diversas encuestas a nivel nacional señalan una bajada del partido naranja y una subida del PP que también podría afectar a los resultados en esta provincia, Guillermo Díaz recordó que el pasado 28 de abril Ciudadanos fue la segunda fuerza más votada de Málaga sin que esto hubiera sido advertido en los sondeos.

"En Málaga, por ejemplo, ninguna encuesta nos puso por encima del Partido Popular porque la idiosincracia de nuestro partido y el perfil de la persona que vota a Ciudadanos hace que quien nos vota sea un votante más crítico que decide su voto más tarde, por lo que en esta campaña vamos a luchar para que esas personas de centro, moderadas, muy críticas y exigentes encuentren en nosotros un mensaje crítico, exigente y moderado para que opten por Ciudadanos, y estoy convencido de que así será", expuso Guillermo Díaz.



Proyectos para la provincia

El cabeza de lista de Ciudadanos por Málaga, Guillermo Díaz, dijo que el suyo es "el único partido que defiende sin ambages el recrecimiento del embalse de La Concepción". "Es una obra fundamental para abastecer la Costa del Sol de agua, pero el PP y el PSOE no van a comprometerse a llevar a cabo este proyecto hasta que no se abra el grifo y no salga agua porque no es un proyecto llamativo que genere votos a bote pronto", expresó.

Además, Díaz se refirió como otra prioridad a la dotación en personal e infraestructuras de la Policía y la Guardia Civil en la provincia, para lo que se remitió a unas fotos que mostraban el cuartel de la Guardia Civil de Antequera "con amasijos de enchufes debajos del suelo o las paredes llenas de humedades y desconchándose". "Esto sucede a lo largo de toda la provincia, en Nerja han utilizado los bajos de un edificio y, a veces, estaba pasando una procesión de Semana Santa y se oían los gritos de un detenido", relató el diputado de Cs.

En la misma línea, el candidato naranja reivindicó "la protección del litoral" como otras de las referencias de su proyecto: "Vale ya de parchear, de decir vamos a poner un dique aquí o un espigón allá, sin tener en cuenta toda la provincia", enfatizó.



Sentencia del Procés

Al ser cuestionado por la sentencia sobre el Procés catalán que se ha conocido este lunes, el diputado nacional Guillermo Díaz aseguró que "está claro que el sistema judicial español funciona". "Hemos tenido un juicio ejemplar, el Estado de Derecho español se defiende cuando alguien quiere cargárselo", añadió.