Una startup malagueña permite a los empleados anticipar sus nóminas

El mercado laboral español está en continuo cambio. A los nuevos modelos empresariales se le suma la incorporación de un nuevo perfil de trabajador que busca garantías de calidad de vida, inmediatez y flexibilidad. Para lograr esto, todo pasa por el disfrute de una solvencia económica que le permita cubrir sus demandas y en este punto, se sitúa la startup malagueña Loonfy. Sin haber cumplido aún un año de vida, esta empresa ha sabido llegar al quid de la cuestión: adelantar el cobro de nóminas, ajustándose a las necesidades y el estilo de vida de cada empleado. Esto implica que el trabajador puede solicitar el anticipo de su nómina cuando quiera, sin tener que esperar a final de mes. «La idea surge porque veíamos que a nuestro alrededor se habían dado varios casos en los que conocidos tenían problemas de liquidez, ocasionados en su mayoría por gastos imprevistos que surgen descuadrando su planning y viéndose ajustados», explica Enrique de Nova, CEO de Loonfy.

Mediante esta aplicación basada en un manejo seguro, cómodo y eficiente para que el usuario pueda escoger cuánto y cuándo recibir parte de su nómina reduciendo así el ciclo de cobro mensual actual, esta empresa malagueña pretende que al cubrir esta necesidad, no sólo se satisfaga la demanda del empleado, sino que se «mejore la productividad, incrementando el compromiso y la motivación de estos, fidelizando el talento y otorgándole herramientas con las que mejorar su salario a la misma vez que se desarrolla un sistema donde la organización disminuye sus costes administrativos, optimizándolos».

Aunque en España este sistema de cobros no está normalizado, en países como Reino Unido, donde en muchas empresas ya realizan este pago de forma semanal, funciona. De Nova destaca que a pesar de que no es habitual encontrar empresas españolas que funcionen con este modelo, «la lógica nos lleva a darnos cuenta de que es un proceso que tarde o temprano se implantará, porque debemos ir adaptándonos al ciudadano. El sistema de cobro que exista debe ser modulable en función de tales necesidades. Esto no implica que nuestro país no esté preparado, claro que lo está, pero también es verdad que necesitamos cambiar la concepción que tenemos».

Varias empresas de la provincia de Málaga ya están implantando esta forma de cobro en su sistema, una herramienta que les está permitiendo evitar ajustes en la contabilidad y costes de tiempo a la hora de realizar un adelanto salarial, sin penalizaciones por parte de las entidades financieras, ya que no computa en CIRBE. «Funcionamos como un intermediando entre empresa y trabajador» y de esta forma, hacen posible el pago inmediato sin suponer un coste administrativo más a la organización que se incorpore.

Respecto al trabajador, «muchas de las soluciones con las que se topan estas personas que necesitan un adelanto de su nómina no les valen, ya sea porque no quieren pedir un préstamo y tener que pagar intereses extras o incluso tener que acudir a recursos humanos para pedir un adelanto. Esta falta de liquidez da a entender que tienen un problema económico cuando no es así, ya que estamos hablando de personas solventes. Es una situación que hoy día puede ocurrirle a cualquier persona y muy a menudo».

Este equipo de jóvenes emprendedores en pleno crecimiento se impone en el sistema laboral español con miras a territorios internacionales y con un valor diferencial respecto a su competencia que consiste en ofrecer al empresario una herramienta de gestión que no sólo le facilite este proceso, sino que mejore su imagen y fidelice talento. Y para el empleado, el que pueda disponer de su salario, garantizando una conciliación entre lo personal y lo profesional, así como la cobertura de sus necesidades. «Hoy día con las herramientas que existen, no tiene sentido que tengamos que esperar a final de mes para disponer de nuestro dinero».