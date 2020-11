El PSOE inicia una campaña contra "la ratonera circulatoria en Parque del Sur"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha iniciado una campaña informativa para tomar el pulso a los vecinos de la barriada de Parque del Sur, en el distrito de Ciudad Jardín, "que están muy molestos por la reordenación del tráfico llevada a cabo por el equipo de gobierno de manera deliberada y sin consenso para convertirla en un barrio ratonera en hora punta".

Durante una prensa previa a una visita por la barriada, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, "que tome nota de las aportaciones de los vecinos, que pasan principalmente por devolver al doble sentido calle Florencia, una de las vías tradicionales de evacuación del barrio, y que ha dado lugar a que ahora gran parte del tráfico del distrito se concentre en el cruce de Avenida de las Postas con Lorenza Correa".

"Hace más de 20 años que los residentes en Parque del Sur esperaban unas obras de reordenación del tráfico. Cuando al fin están terminadas, el resultado es que han convertido la barriada en una ratonera en hora punta", ha lamentado.

Así, ha instado al equipo de gobierno a la creación de un plan de movilidad "que solvente la situación de caos generado en el barrio, en particular, y en el distrito de Ciudad Jardín, en general, en un periodo máximo de tres meses".

Ha recordado, al respecto, que así lo han defendido durante comisiones de Movilidad con varias mociones que finalmente han sido votadas en contra por PP, Ciudadanos y por el edil no adscrito. "Esto ha causado un gran malestar en la barriada, que han podido comprobar los concejales socialistas tras diversas reuniones allí".

Además, ha dicho, "al problema de movilidad se le suma la generación de un peligro, porque al eliminar el doble sentido por avenida de las Postas, anulando la entrada a este núcleo por la vía principal, Lorenza Correa, obliga a ambulancias, patrullas de la Policía Local y Bomberos a entrar en dirección contraria para acudir en situación de emergencia, o bien a hacerlo por Calle Donato Jiménez, que es estrecha, en cuesta y con cambio de rasante".

Ha señalado que si optan por entrar por calle Florencia, bajo el puente de avenida Guerrero Stratchan, "dan un rodeo que retrasa más de tres minutos a los operativos en su llegada". "A esto hay que sumar que en menos de 20 metros hay cinco semáforos que no están bien coordinados y que provocan atascos de hasta 15 minutos con el riesgo de colisiones en una vía principal, Lorenza Correa", ha advertido.

De igual modo, ha dicho al alcalde que "estas propuestas no las hacemos los socialistas porque no las inventemos. Son las denuncias y soluciones que nos transmiten los vecinos de la barriada, residentes que se topan de bruces con esta realidad cada día, provocada porque no les ha escuchado en ningún momento".

"De hecho, --ha continuado-- se quejan de que el proyecto que les presentó inicialmente, con el tráfico regulado por una rotonda, ha cambiado sustancialmente. Un buena alcalde es el que escucha, pero usted ha demostrado no ser un buen alcalde, como le ha pasado con los vecinos de La Princesa a quienes quiso echar de su aparcamiento, a quienes trató de imponer la zona azul en Cruz de Humilladero, ahora a los residentes de Huelin y también en Parque del Sur".



Vecinos



Por su parte, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha criticado que el alcalde "no se ha sentado tranquilamente con los vecinos de Parque del Sur, no atiende sus demandas ni tampoco sus peticiones aunque han ido a hablar al salón de plenos en dos ocasiones".

A juicio de Rodríguez, "a pesar de los correos remitidos por los vecinos al Área de Movilidad, de las peticiones en reiterados consejos de distrito, y de los acuerdos en la moción presentada por el grupo municipal del PSOE en septiembre de 2019 y de sendas mociones en lo que llevamos de año, aún no se conocen avances en la materia".

"La remodelación reciente del llamado Vial de Cornisa que se ha hecho en el entorno de la zona, muy lejos de dar solución a los problemas existentes, ha agravado una situación ya de por sí compleja", ha agregado.

Por último, ha señalado que durante la última comisión de Movilidad, la socialista instó a PP y a Ciudadanos, ambos grupos en el equipo de gobierno, a "la creación de una mesa de participación e información con los vecinos y vecinas de Parque del Sur que aborde las futuras soluciones a los problemas en la zona en el plazo máximo de un mes". Ha pasado más de un mes, ha incidido, "y esta consulta todavía no ha llegado. Como siempre, el Ayuntamiento ni está, ni se le espera".

Por otro lado, para Rodríguez y los vecinos de Parque del Sur "otro mal de la barriada que ahora se ha convertido en preocupante es la falta de aparcamiento".