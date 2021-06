La edil de Fiestas, Teresa Porras, ha informado hoy a los medios de que una de las posibilidades que baraja el Ayuntamiento para la tradicional Feria de agosto y, ante la incertidumbre generada por la situación de pandemia y el ritmo de vacunación, es retrasar la fiesta a septiembre, para que coincida con la festividad de la Victoria, el 8 de septiembre. Así, al menos, lo ha reconocido a preguntas de los periodistas en la presentación, en la playa de la Misericordia, del dispositivo de playas de 2021.

Preguntada por si está sobre la mesa la posibilidad de retrasar la Feria de Málaga una o dos semanas, ha dicho: "Está en la mesa esa valoración". Asimismo, ha desvelado que podría ser en septiembre, y ha respondido afirmativamente a la cuestión de si podría coincidir con el día de la Virgen de la Victoria: "Por ejemplo, podría ser".

Eso sí, se ha marcado este mes de junio para tomar una decisión definitiva. "Estamos esperando, ayer tuvimos una subida a 150, estamos esperando a ver qué decidimos, queremos ser cautos, no nos preocupa porque está casi todo contratado, con lo cual hay que ser prudentes en estos casos y valorar bien, cómo va subiendo o bajando, todos tenemos que ser responsables. ¿Queremos Feria? Pues todos su distancia de seguridad, su mascarilla, los contactos".

"En el mes de junio habrá que decidir lo que sea, sea a mediados o a finales", ha declarado, para luego insistir en que hay tres planes, del A al C. "Ahora estamos en el A: hay Feria, pues hay Feria. Tenemos tres planes, para que la gente pueda tener algo de Feria, como el año pasado hicimos todo lo que son conciertos, los conciertos están permitidos, podremos hacer conciertos en el auditorio durante la semana de Feria". "Actividades vamos a tener, pero sobre la Feria no puedo contestar hasta que no se tome una decisión. Actividades va a haber en agosto en Feria, sí", ha declarado.