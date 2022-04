Javier Imbroda brilla en 'verde y morado' en la Ciudad Deportiva de Carranque

Desde la atalaya que le concede la eternidad, Javier Imbroda habrá trazado en su pizarra de 'coach' una sonrisa kilométrica. Jamás olvidó que su primer partido como entrenador de la ACB se jugó en el pabellón de la ciudad deportiva malagueña que ahora lleva -a título póstumo- su nombre con letras fundidas al verde y el morado de su Málaga adoptiva. Cada regreso suyo a Carranque era un recuerdo asociado al baloncesto. Lo fue hasta sus últimos días, cuando su condición de consejero andaluz de Educación y Deporte le hacía visitar con frecuencia las instalaciones en las que se hizo adulto su Mayoral Maristas. Veinte días después de su último partido en el parquet de la vida, su figura ha quedado abrazada para siempre a este lugar en un emotivo acto presidido por el que era su 'entrenador' en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Fue, sobre todo, un acto en el que estuvieron presentes las aristas más personales de Imbroda, desde que su canción favorita, el My way de Frank Sinatra, fue interpretada por un quinteto de cuerda integrado por alumnos y profesores de conservatorios.

Además, el aplauso de un minuto que pidió justo después su inseparable José María Arrabal provocó el sonido que delataba la presencia de sus familiares, amigos, mucha gente del mundo del deporte y compañeros suyos en el Gobierno andaluz y en Ciudadanos, su partido.

El presidente andaluz Juanma Moreno dijo haber tenido "la fortuna" de haberlo conocido en esta legislatura, pero lamentó "no haberlo conocido antes". "Puedes ser un gigante de la cultura, el deporte o la política, pero si no eres buena persona no eres nada; de Javier destacó su talla humana y su empatía, cada vez que había un problema en el Consejo de Gobierno él pedía la palabra para buscar un encuentro y resolver el conflicto", indicó Moreno sin perder de vista que Carranque también fue hospital de campaña durante la cruda pandemia.

El presidente se remontó a esos días difíciles en los que Imbroda lo 'obligaba' a irse con él a comer: "La última vez que hablamos me dijo 'te quiero mucho, Juanma' y sentí que sus palabras estaban cargadas de afecto y honestidad".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, destacó lo oportuno que resultaba "recordar la figura de Javier Imbroda en en un espacio físico asociado al deporte". "Es difícil encontrar a una persona que represente los valores del deporte como él los representó en su vida", añadió el regidor de la capital malagueña.